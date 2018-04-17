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Valio выводит на российский рынок молоко без лактозы
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Valio выводит на российский рынок молоко без лактозы 

ИнформУпак 1 час назад
Фирменное молоко Valio Eila ESL изготавливается на заводе в Ювяскюля. Российские потребители смогут покупать безлактозное молоко жирностью 1,5% и 3%. Оно отличается высоким содержанием витаминов и йода, а также низкой калорийностью. Безлактозная продукция пользуется в нашей стране стабильным спросом, поскольку более трети россиян в какой-то степени страдают от непереносимости молочного сахара.
По словам представительницы ООО «Валио» Любови Егоровой, в качестве исходного сырья компания используется молоко с собственных ферм. Применение современных технологий и асептической упаковки позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции в течение 35 дней.
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