Valio выводит на российский рынок молоко без лактозы

Фирменное молоко Valio Eila ESL изготавливается на заводе в Ювяскюля. Российские потребители смогут покупать безлактозное молоко жирностью 1,5% и 3%. Оно отличается высоким содержанием витаминов и йода, а также низкой калорийностью. Безлактозная продукция пользуется в нашей стране стабильным спросом, поскольку более трети россиян в какой-то степени страдают от непереносимости молочного сахара.

По словам представительницы ООО «Валио» Любови Егоровой, в качестве исходного сырья компания используется молоко с собственных ферм. Применение современных технологий и асептической упаковки позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции в течение 35 дней.