Моногамия — дитя морали и достижение цивилизации, и вот почему

Что нужно для счастья современному человеку? Есть много слов, определяющих это понятие, они почти единогласно одобрены обществом и обещают превознести тебя среди благочестивых людей, верящих в любовь, семью и верность. Но если взглянуть на мир реально, то начинает казаться, что эти вечные ценности далеко не вечны.

Институт семьи переживает сегодня очень сильный кризис, который тянет его к полному краху. Свобода выбора, всеобщая информированность, расширение возможностей человека, которые в большинстве случаев достигаются с помощью денег. Так, возникает социальная дифференциация на классы, в которых семья часто становится своеобразной преградой в достижении поставленных задач.

Все люди, не важно какого пола, стремятся к одному — получать яркие эмоции от жизни, которая, к сожалению, не так уж продолжительна. Последний вывод часто приходит в голову всем без исключения, ведь каждый из нас боится смерти, но еще больше нас пугает тот факт, что в конце пути мы будем жалеть об упущенных моментах.

Пару десятков лет назад людей сдерживали устои общества, нарушать которые было чревато последствиями. К примеру, холостому мужчине за 30 повышение не грозило, его считали несерьезным, безответственным и необязательным. А сегодня никто не посмотрит предосудительно и на 40-летнего холостяка. Теперь общество диктует иные правила, развязывает руки и пропагандирует полную свободу от всех запретов. Звучит неплохо, с одной стороны, а с другой — женщине нужно немало потрудиться, чтобы выйти замуж и обзавестись потомством. При этом каждой не мешало бы быть тонким психологом, чтобы внушить избраннику мысль, что ответственность — это нормально! Хотя справедливости ради стоит сказать, что в женских мучениях есть и заслуга природы, ведь мужчины полигамны по своей натуре.

В первобытном обществе такого понятия, как моногамия, не существовало вообще. Понятное дело почему — полигамия была просто необходима, только благодаря ей можно было постоянно продолжать род и увеличивать его численность. Именно это позволяло племени выживать в суровых условиях.

Выходит, моногамия — дитя морали и достижение цивилизации. Как и тот факт, что слово «полигамия» сейчас используется чаще всего в негативном контексте.

Конечно, в большинстве своем измены преобладают больше со стороны мужчин. Но и женщины целомудрием сегодня не отличаются. Правильнее было бы сказать, что прекрасных дам не очень-то интересует оставаться беззащитными, лишенными возможности зарабатывать и вынужденными единолично заботиться о детях. Как только женщины получили доступ к образованию, работе, социальной защите, эффективной контрацепции и самостоятельным решениям, оказалось, что секс их еще как интересует.

Даже в условиях, не способствующих развитию желания, естественная женская сексуальность прорывается наружу. На женщин надевают паранджу и забивают камнями за прелюбодеяние, оставляют без денег, детей и покровительства семьи, миллионам девочек во всем мире до сих пор калечат гениталии с целью снижения либидо.

Неудовлетворенное желание долго классифицировалось как истерия, ведьм сжигали, корсеты, пояса верности и неудобная обувь ограничивали подвижность и возможность сбегать от надзора — и попутно насаживался миф о том, что женщине секс не нужен, она готова предоставлять его только в обмен на разнообразные блага.

К слову, согласно опросам, причина развода четверти россиян измена партнера. Это, кстати, первое, что людям приходит в голову, и не зря. Когда таблоиды сообщают о расставании очередной звездной пары, сразу делают ставки, кто первым «пошел налево». Мы считаем, что моногамия — это хорошо, а измены — это плохо, но выясняется, что вести себя «как положено» неспособны все, невзирая на место жительства, возраст и социальное положение. Церковь, государство и социальные институты столетиями берегут и насаживают ограничение сексуального поведения, строго наказывают за неисполнение, но людей это не останавливает — неважно, кто вы, и чем за это поплатитесь.