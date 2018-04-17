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Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella
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Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Белла и Джиджи Хадид В минувшие выходные в Калифорнии прошел ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, собравший сотни гостей, среди которых были и многочисленные звезды. Одни шокировали поклонников нарядами, другие дали повод для обсуждения личной жизни, третьи зажигательно выступили на сцене… Многие гости воспользовались форматом фестиваля и просто насладились весельем под открытым небом. В последний день Coachella-2018 Белла и Джиджи Хадид сели с друзьями на траву, чтобы поесть хот-доги. Папарацци, конечно, не упустили возможность сфотографировать жующих моделей, но Белла и Джиджи не обращали на них внимания.
Белла Хадид
Обе знаменитости оделись практично и удобно, выбрав голубые джинсы и топы телесного оттенка. В дни Coachella сестры Хадид были неизменными героинями светских хроник. Поводом для обсуждения становились их наряды и встречи с экс-бойфрендами.
Джиджи Хадид
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