Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella

Белла и Джиджи Хадид В минувшие выходные в Калифорнии прошел ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, собравший сотни гостей, среди которых были и многочисленные звезды. Одни шокировали поклонников нарядами, другие дали повод для обсуждения личной жизни, третьи зажигательно выступили на сцене… Многие гости воспользовались форматом фестиваля и просто насладились весельем под открытым небом. В последний день Coachella-2018 Белла и Джиджи Хадид сели с друзьями на траву, чтобы поесть хот-доги. Папарацци, конечно, не упустили возможность сфотографировать жующих моделей, но Белла и Джиджи не обращали на них внимания.

Белла Хадид

Обе знаменитости оделись практично и удобно, выбрав голубые джинсы и топы телесного оттенка. В дни Coachella сестры Хадид были неизменными героинями светских хроник. Поводом для обсуждения становились их наряды и встречи с экс-бойфрендами.

Джиджи Хадид