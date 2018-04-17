«Модель не музейная, будем испытывать»: жительница Уфы создаёт велосипеды из бамбука

Мы продолжаем проект о необычных людях, которые нас окружают. Свою трудовую карьеру жительница Уфы Елена Пикунова начинала в теплом и чистом офисе банка. А четыре года назад престижную работу она променяла… на мастерскую по ремонту велосипедов!

Сейчас Елене 30, и о своем решении она нисколько не жалеет: вместе со своим супругом создаёт необычные средства передвижения — бамбуковые велосипеды и беговелы.

О том, чем необычные средства передвижения лучше обычных, девушка-механик рассказала корреспонденту Ufa1.

Из клерка — в механики

— Любовью к велосипедам меня заразил муж Владимир. На самом деле, главный мастер у нас он, а не я, — скромничает Елена.

Девушка — уроженка Екатеринбурга, в столице Урала она работала в информационном отделе «Сбербанка» . Ещё в студенчестве Елена увлеклась велосипедами и велотуризмом и с подачи супруга превратила своё увлечение в дело жизни. Вместе они открыли веломастерскую, но через два с половиной года решили перебраться в Уфу.

— Мы решили выбрать город не очень большой и «велосипедный», так как планировали работать в этой сфере и дальше, — объясняет своё решение о переезде Елена. — Вспомнила, что как-то была в Уфе у подружки-одногруппницы. Город понравился, предложила мужу, и он согласился.

Елена зашкуривает поверхность рамы

«Первому заказчику было полтора года»

— Зачем люди покупают бамбуковые велосипеды? Да чтобы козырнуть: «У тебя такой есть? А у меня есть!», — смеется Елена.

Бамбуковыми великами супруги увлеклись случайно.

— Первым в 2014 году родился беговел, это такой велосипед без педалей, грубо говоря, самокат с седушкой, на нем хорошо учиться держать равновесие. Искали полуторагодовалому племяннику подарок, но ничего подходящего в магазине не нашли: все были тяжелые — либо стальные, либо алюминиевые. Решили сделать сами, —вспоминает Елена.

Беговел для самых маленьких велосипедистов

Подходящий материал для детского велосипеда — бамбук — попался на глаза в гипермаркете в садоводческом отделе. Там же нашли смолу и льняные волокна. Скрепили всё между собой и — вуаля! — получился подарок для маленького велосипедиста.

— Племянник был счастлив! Очень долго на нем катался, спать ложился с этим беговелом. Сестра звонила: «Лена, что вы сделали? Он не отпускает его даже ночью. Приходится разыгрывать историю, чтобы его забрать!», — смеется мастерица.

Других клиентов нашли через сообщества велосипедистов. Беговелы оказались востребованы в Москве и Санкт-Петербурге. Заказ на подростковый велосипед пришел уже из российской столицы. Здесь пришлось попотеть, но Пикуновы справились на «пять с плюсом». И задумались: а не создать ли что-нибудь для себя? Так появился бамбуковый тандем — велосипед для двоих.

Для себя Елена и Владимир сделали тандем

Свое изобретение супруги впервые обкатали в «День 1000 велосипедистов» в прошлом году.

— На праздник все приезжают в костюмах, на необычных велосипедах. Мы тоже решили покрасоваться, — смеётся Елена. — Необычная конструкция многих заинтересовала.

Подалась в блогеры

Недавно Елена придумала проект — в режиме видеоблога создаёт для себя бамбуковый велосипед. Подробные уроки по изготовлению необычного велика жительница Уфы выкладывает на своём канале в YouTube.

Уфимка делает велосипеды из бамбука

Он выглядит иначе, чем все предыдущие велосипеды из бамбука, в нём есть своя «фишка».

— Здесь все узлы проклеены карбоном — более современным и прочным материалом. По сути, это армированный углепластик, — говорит Елена. — Он очень лёгкий и очень прочный. Из такого делают вертолётные лопасти.

Углеволокно выглядит как обычная ткань

Елена уверяет, что её бамбуковый «вездеход» даст фору любому металлическому велосипеду. При этом он легче, а ездить на нём проще: как уверяет Владимир, такой велосипед лучше гасит вибрации.

В мире это очень популярная вещь. В Китае, Вьетнаме, в Африке многие ездят на бамбуковых велосипедах. Это обусловлено низкой себестоимостью материала. В странах третьего мира их производят серийно. В России — пока только индивидуальный заказ. Дело в том, что бамбуковый велосипед — удовольствие не из дешёвых. Со слов Елены, горный велосипед для взрослого человека обойдётся примерно в 40 тысяч рублей.

Руль у бамбуковых велосипедов металлический

По словам Елены, в Уфе они стали первыми, кто мастерит бамбуковые велосипеды.

— В России есть умельцы. Когда создавали первый велик, опирались на опыт коллег из Санкт-Петербурга, до сих пор с ними общаемся, — говорит Елена.

Московский пустой бамбук

— На изготовление одного велосипеда требуется от двух недель до месяца. Детские беговелы делаются за пару недель, так как там меньше деталей, — делится Елена.

Когда на супругов посыпались заказы, они стали искать поставщика качественного бамбука. Партнер нашелся в Москве. Там же стали заказывать и другие «запчасти».

— Важно, чтобы стенка стебля была одинаковой толщины, — объясняет тонкости ремесла Елена. — Иногда приходится заполнять полость внутри монтажной пеной — для прочности. Важно обращать внимание на узлы — они должны быть красивыми, гладкими.

Пилить лучше вручную, чтобы не испортить ствол

«Сырой» бамбук подвергают обработке — запеканию.

— Для первых беговелов бамбук запекали в обычной духовке, сейчас заказываем уже запечённый бамбук либо обжигаем газовой горелкой. Дело в том, что в бамбуковых стволах есть своеобразный сиропчик, он застывает, и бамбук становится крепче и темнее.

После обжигания детали для рамы закрепляются на станке — стапеле. Чтобы бамбук не треснул, стволы распиливают вручную.

Полую часть бамбука заполняют монтажной пеной

Главное — не торопиться

Елена призналась, что конструкцию рамы она подсмотрела у обычных металлических велосипедов. Детали скрепляют между собой небольшим количеством клея, а после начинается самый трудоёмкий процесс — накладывание углеволокна. Карбон проклеивают смолой, затем около суток сушат и накладывают новый слой. Для своего велосипеда Елена делала по пять–шесть слоёв. Когда высыхает последний слой, карбон обтачивают и зашкуривают. На это уходит до двух суток.

— Последний этап подготовки рамы — покраска автомобильным акриловым лаком. После этого на раму навешиваются все остальные детали — руль, колёса, педали.

К раме из бамбука скоро добавят педали, руль и другие важные детали

На новый бамбуковый велосипед у Елены большие планы: девушка хочет успеть завершить своё детище ко «Дню 1000 велосипедистов», который пройдёт в мае, а потом отправиться на нём в путешествие. Елена планирует проехать на бамбуковом велике не меньше тысячи километров.

— Каждый год мы стараемся устраивать себе отпуск — месяц колесим по горам. В прошлом году, например, были в Крыму. На этот раз еще не определились, куда поедем, может быть, и за границу — в Норвегию или Грузию. Это не музейная модель, будем испытывать.

Если среди ваших знакомых есть тот, о ком стоит рассказать всей республике, напишите нам на почту Написать письмо или позвоните на номер редакции 8 (347) 286-51-96.