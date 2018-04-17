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35 лет назад в Перми перепутали сестёр-близняшек
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35 лет назад в Перми перепутали сестёр-близняшек 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
16 апреля на канале НТВ показали программу «ДНК» с историей о пермских сёстрах-близняшках, перепутанных в роддоме 35 лет назад. Девочки родились весом 1,5 и 1,7 килограмма. Одну из них медики направили в отделение для недоношенных детей. Домой девочку забирал отец.
«Ты кого привёз?» — с порога спросила жена, но разбираться родители не стали и начали жить и растить девочек.
О том, что близняшки совсем не похожи друг на друга, замечали все: соседи, друзья, родные.
Правда выяснилась спустя 35 лет, когда близкая подруга одной из близняшек не встретила на улице точную копию своей подруги.
«Меня догнала женщина и спросила про дату моего рождения, потом попросила разрешения сфотографировать меня, — рассказала на программе «перепутанная сестра».
Изъятой по ошибке близняшке пришлось пережить несколько ударов судьбы: её забрали из семьи и поместили в детдом, где она воспитывалась до совершеннолетия.
Тест ДНК, обнародованный на программе, подтвердил, что женщины являются родными сёстрами.
Воссоединившаяся семья попыталась найти виновника произошедшего, но архивы хранятся 25 лет, а из бывших сотрудников больницы никто уже не работает. Не исключено, что пострадавшие будут обращаться в суд.
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