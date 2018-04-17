«Опека подозревает меня в корысти»: пенсионерка из Екатеринбурга решила забрать сына любовницы мужа

Нина Фёдоровна с мужем Михаилом сидели в большом и абсолютно пустом банкетном зале на поминках — вдвоём. Хоронили любовницу Михаила Елену. Больше никаких родных у Елены не было.

Муж был подавлен, поэтому все хлопоты, связанные с похоронами, Нина Фёдоровна взяла на себя. Договаривалась с похоронной конторой, заказывала по просьбе мужа банкетный зал. Пришла поддержать и на поминки. Измену мужа она, конечно, тут же простила: всё-таки горе. Муж жил у любовницы открыто, а Нина продолжала с ним общаться. По-дружески.

— Переживала, даже микроинсульт перенесла. Если бы мне много лет назад сказали, что я захочу ещё и усыновить ребёнка любовницы своего мужа — засмеялась бы! Не поверила! — говорит нам Нина Фёдоровна. — Но муж спросил: «Ты не против Максима забрать из детдома?» Я сказала: «Конечно». Мальчик хоть и не был его родным сыном, но все эти годы называл его папой. Он его и в первый класс провожал.

Нина Фёдоровна рассказывает нам свою любовно-драматическую историю у себя дома, спокойно и открыто.

Любовница её мужа работала продавщицей в торговом центре, где Михаил был энергетиком. Она была младше Михаила на 11 лет.

Михаил с Ниной жили вместе с 2001 года, расписались в 2009-м, а шесть лет спустя после свадьбы он ушёл жить к любовнице. До этого, «не афишируя», пару лет встречался с ней. Жене говорил, что едет в командировку.

— Секс и алкоголь — вот что у них было общего, — говорит Нина Фёдоровна. — Она выпивала. А муж мой — хороший человек, наверняка хотел её вытянуть. А получилось наоборот — она его в омут затянула. С ней он начал пить. Не так, как она, но всё равно. Мне и с работы его говорили: забери ты его от неё, у него же должность ответственная, люди в подчинении, пропадает. А я как его заберу? На руки ведь не возьму. А потом я узнала, что ребёнка у них в приют забрали. Ей дали полгода на исправление, чтобы пить бросила.

Дом любовницы был по соседству. Нина Фёдоровна сходила даже пару раз к ним в гости.

— Может, надеялась, что верну его. Разводиться не хотела, хотя до этого было четыре мужа, четыре раза разводилась. Но этот, думала, навсегда. Мы ведь обвенчаны, — рассуждает Нина Фёдоровна. — Он же не раз мне говорил: «Нинэль (так он меня называет), что же происходит со мной?» А я ему говорю: «Первым делом пить бросьте, тогда и поймёте, что происходит».

Елена бросать не собиралась. Она умерла прошлым летом от последствий алкогольного цирроза печени. Муж тогда, испугавшись, что с любовницей плохо, тут же вызвал жену. Нина Фёдоровна прибежала, сама вызвала «скорую».

— Она ещё жива была, когда «скорая» приехала. Врачи меня тогда упрекнули: «Что же вы её до такого истощения довели?» Она совсем худая была. «Куда смотрели, вы ей кто?» А я: «Да Бог знает, кто я ей? Вон, — показываю на мужа, — с него спрашивайте». Я ведь сама его с трудом за месяц от алкоголя отучила, когда он по привычке со мной так же, как с ней, начал. Но я такого не позволю.

13-летнего Максима отдали в детдом, откуда его не захотел забирать биологический отец.

— Он объяснил мне, что не потянет, он, хотя и молодой (нет ещё и 40 лет), но инвалид (сахарный диабет, эпилепсия), и живёт на пенсию по инвалидности, — говорит Нина Фёдоровна. — Мы начали каждые выходные ездить в приют. Мальчик очень хороший, мы ведь с ним ещё до смерти мамы его познакомились. Я к ним тогда пришла в гости. Я на ребёнка не злилась, он же не виноват ни в чём.

Все хлопоты, связанные с усыновлением, Нина Фёдоровна тоже взяла на себя.

— Все справки собрала, здоровье у нас отличное. Доходы — около 70 тысяч. Я сейчас пенсионер, подрабатываю сиделкой по договору. У мужа хорошая зарплата. Прошли с мужем школу приёмных родителей. А опека, зная, что мы хлопочем, взяла и отправила Максима в детский дом в Богдановиче. Опека подозревает меня, прямо так и сказали, что у нас корыстные интересы. Дело в том, что Максим — единственный собственник двухкомнатной квартиры. Но ведь до 18 лет он не сможет её ни продать, ни поменять! Пусть они квартиру опечатывают, запечатывают. А в 18 лет Максим уже сам станет законным владельцем.

И нам ему не надо будет жильё покупать. Я ведь тоже могу опеку заподозрить. Были же случаи, я слышала, когда опека квартиры сирот в аренду сдавала. Они мне говорят: «Возьмите, усыновите другого». А зачем мне другой?

Сейчас вон опять какую-то уловку в опеке нашли, говорят, что какой-то низкий у меня уровень готовности к усыновлению, так психологи по тестам определили. Каждый раз новая причина. Я ведь не под опеку оформляю, никаких льгот и опекунских денег мне не надо.

У Михаила двое взрослых детей от предыдущего брака. У Нины Фёдоровны трое детей, трое внуков. Один из внуков — ровесник Максима.

С двумя старшими взрослыми детьми у Нины Фёдоровны плохие отношения.

— С младшей дочкой всё хорошо, она меня и в усыновлении поддержала. А старшие сначала не могли простить мужа, что он предал меня, потом на меня нападки начались. Они и слышать не хотят про усыновление.

Пока Нина Фёдоровна с Михаилом живут на съёмной квартире. Но она намерена продать доли в общей с детьми квартире, чтобы вместе с мужем (у того две комнаты в коммуналке) купить своё жильё.

— Нина Фёдоровна, но ведь вы понимаете, что при продаже долей в квартире, где живут ваши дети, конфликт с ними усилится…

— Так получилось, что мы не хотим знать друг друга. Сначала они не приняли, не поняли меня. А сейчас я не хочу мириться с ними.

Сейчас Нина Фёдоровна ждёт очередного решения опеки.

— Как мне доказать им, что нас нельзя разлучать с этим ребёнком! Мне даже знакомые сказали, что он похож на меня. Мне хочется своё гнездо, чтобы заботиться о ком-то. Максим меня постоянно спрашивает, когда созваниваемся: «Когда заберёшь?!» Могу при вас позвонить по громкой связи.

Позвонила. Действительно, парень радуется звонку. «Ждёшь меня?» — спрашивает он. «Жду», — ответила Нина Фёдоровна.