Секреты продуктивного состояния

Говорят, что секрет высокоэффективных людей заключается в пребывании в состоянии радости и воодушевления. Так ли это?

Каждый из нас в течение дня под воздействием различных факторов неоднократно может перемещаться из одного психоэмоционального состояния в другое.

Всем известно, что переход из позитивного эмоционального состояния в негативное происходит молниеносно. Нас легко может расстроить новость, небрежно брошенная фраза, или чей-то поступок и т.д.

Современный мир стремителен и переполнен информацией на столько, что зачастую, нам не хватает не только времени, но и внимания для того, чтобы вывести себя из деструктивного эмоционального состояния хотя бы в нормальное работоспособное.

Как быть всегда продуктивным в условиях ограниченного времени и возможностей?

На мой взгляд, наибольшую эффективность и продуктивность показывают люди, которые воодушевлены делом, которым они заняты. Они меньше подвержены влиянию деструктивных факторов, так как их внимание поглощено любимым занятием. Даже если и происходит эмоциональные сбой, то чувство радости быстро их восстанавливает.

Секреты высокопродуктивного состояния:

1. Радость и воодушевление

Основным секретом высокопродуктивного состояния является стремление к постоянному переживанию чувств радости и воодушевления от того, чем человек занимается именно сейчас. Поэтому основной целью жизни каждого из нас должен быть поиск, нахождение и занятие деятельностью, которая доставляет это чувство, а развитие в этой деятельности будет приносить воодушевление.

2. Источники радости и воодушевления

К источникам радости и воодушевления можно отнести:

— работу над собственной гениальной идеей, её взращивание, развитие и реализация в реальном мире; — хобби, в котором человек раскрывает свои творческие возможности и потенциалы.

3. Любовь

Еще одной из важных составляющих секрета высокоэффективных людей является любовь к тому, чем ты занимаешься именно сейчас. Искренняя любовь к тому, что ты делаешь, окрыляет и открывает возможность, вне зависимости от происходящего, быть всегда высокопродуктивным.

Я думаю тем, кто изучал автобиографии, известно множество примеров проявления высокой продуктивности знаменитыми людьми. А может отдельные счастливчики и сами не раз становились свидетелями того, как их друзья или близкие с головой погружаясь в проекты, забывают отдохнуть или перекусить. Они, на этой волне радости и воодушевления, длительное время показывают свою высокую эффективность и продуктивность и только потому, что влюблены в то, чем занимаются.

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