Если вы переезжаете: 15 советов, как сделать это быстро и легко даже с детьми

Исполнители и заказчики грузоперевозок онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com поделились с «Летидором» хитростями, которые помогут вашей семье превратить переезд в организованное и интересное мероприятие.

Разделитесь по комнатам

Чтобы не вносить еще больший хаос в процесс переезда, упаковывая вещи, договоритесь, кто какую комнату собирает. Например, мама со старшей дочкой складывают все на кухне, папа с младшей — в спальне. Так вы не будете пересекаться и мешать друг другу, и каждый будет примерно знать, что где лежит.

Такие «зонированные» сборы страхуют и от того, что коробки из разных комнат в итоге перемешаются при перевозке.

И разбирать нужно так же: каждый свое помещение.

Подписывайте все коробки, чтобы знать, что в них лежит, и быстрее потом разобрать.

Доверьте это занятие детям, вручив им разноцветные маркеры.

Замерьте габариты квартиры и подъезда

Замерьте размеры коридора, дверных проемов в новой и старой квартирах и оцените заранее габариты лифта и лестничных пролетов. Так вы сможете понять, стоит ли разбирать мебель или она пройдет целиком. Это существенно сэкономит время.

«При переезде в новую квартиру заранее продумайте, где будут расположены мебель и техника, чтобы быстрее сориентировать грузчиков», — подсказывает исполнитель грузоперевозок Дамир.

Избавьтесь от лишнего

Лишние вещи — это время и деньги, которые вы потратите зря, оплатив их перевозку.

«Переезд — отличная возможность избавиться от ненужных вещей. Мы с мужем собрали два мешка того, что за год не использовали вообще. Я сдаю такие вещи на переработку, но можно отдать их родителям или отвезти на дачу», — делится своим опытом мама Анастасия, которая недавно переехала с семьей в другую квартиру.

Детские игрушки, как правило, объемные, их сложно компактно уложить. Накануне переезда разберите их вместе с ребенком, а ненужное отдайте, например, в детский дом. Заодно вы научите ребенка расставлять приоритеты и делиться вещами с другими.

Не экономьте на упаковке хрупких вещей

Если время в пути будет долгим, особенно внимательно стоит отнестись к упаковке ценных вещей. Чем длиннее дорога, тем больше вероятность, что на ней окажутся ямы или другие неровности.

Хрупкие предметы упакуйте в прозрачную пузырчатую пленку,

но не заворачивайте их в одеяла и полотенца — из-за того, что они непрозрачные, можно что-то случайно забыть или вытряхнуть.

«Прочные коробки уберегут вас от неприятных ситуаций: содержимое не выпадет в самый неподходящий момент. Если вы опасаетесь за целостность посуды, дополнительно обмотайте коробку с такими вещами пленкой и закрепите скотчем. Фиксация коробок в кузове машины тоже очень важна: лучше всего закреплять вещи прочными веревками», — советует грузоперевозчик Дмитрий.

Покупайте коробки с запасом

Найти коробки — не проблема, другое дело — рассчитать их количество.

Мысленно разместите весь объем ваших вещей по коробкам и прибавьте еще пять.

Лучше задействовать неиспользованную упаковку в играх с детьми, чем бегать лишний раз в магазин за недостающей коробкой. Купить их можно в любом строительном магазине.

«Мы однажды просто попросили коробки в супермаркете, где их с радостью отдали бесплатно», — рассказывает Анастасия.

Дробите тяжелое

Тяжелые вещи грузчики будут дольше нести до машины. К тому же не любая упаковка сможет выдержать большой вес.

Например, коробки, набитые книгами, рвутся очень легко.

«Складывайте тяжелые предметы в коробки размером 50 х 60 или 60 х 40, не больше, так их будет проще грузить и разбирать», — советует Дамир.

Выделите вещи первой необходимости

В отдельные коробки сложите вещи, особенно детские, без которых вы в первое время не сможете обойтись.

Загрузите их в машину в последнюю очередь и выделите для них легкодоступное место в новой квартире.

Грузите вещи блоками

Коробки в кузове лучше распределять блоками в зависимости от того, для какой комнаты они предназначены. Бытовую технику и посуду сложите в угол для кухни, а чемоданы с одеждой поставьте рядом с коробками для спальни.

Выбирайте частных перевозчиков

Услуги компаний, занимающихся грузоперевозками, могут стоить дороже, так как им приходится содержать штат диспетчеров, тратиться на маркетинг, обслуживание сайта.

Если вы собрались переезжать с частными исполнителями, не забудьте обсудить и согласовать с ними все детали.

«С частными перевозчиками легко договориться о скидке. При самостоятельной упаковке вещей вы сэкономите до 50% на услугах грузчика-помощника, — говорит исполнитель Дмитрий.

Но если у вас дорогая мебель, то ее упаковку лучше доверить специалистам, чтобы избежать повреждений».

Заказывайте машину подходящих габаритов

Чтобы не ошибиться с размером кузова, сообщите перевозчику, что именно и в каком количестве повезете. Хорошо, если вы будете знать размеры коробок или пришлете фотографии собранных вещей.

«Мы не разбирали мебель, поэтому определяли масштабы нужной машины в соответствии с габаритами неразобранной кровати по длине и шкафа — по высоте», — делится своим опытом заказчица Анна.

Рассчитайте, сколько времени понадобится для перевозки

Машину для переезда можно заказать на 2, 4 часа или выбрать почасовую оплату. Чтобы понять, какой вариант вам подходит, оцените количество вещей.

Заказывать машину лучше тогда, когда все уже упаковано.

Если вы оплатили три часа работы, а на деле справитесь менее чем за два, разницу вам не вернут. В этом случае лучше вызвать машину с грузчиками с почасовой оплатой.

«Очень сильно на скорость перемещения грузчиков влияет отсутствие лифтов, а на длительность переезда из точки А в точку В — загруженность дорог», — отмечает Дмитрий.

Закажите услуги грузчиков

Если вещей немного, с погрузкой-выгрузкой поможет водитель.

Но узнайте заранее, не оплачиваются ли дополнительно его услуги как грузчика.

С большим количеством тяжелых коробок и мебелью лучше вызывать двух грузчиков или бригаду. Они сэкономят вам время и сберегут силы для дальнейшей распаковки.

Узнайте, что еще могут грузчики

Помимо погрузки и выгрузки грузчики могут оказывать дополнительные услуги. Например, упаковать вещи в подходящие материалы, разобрать или собрать мебель. Помогут с вывозом ненужных вещей, если у вас их скопилось много. Например, отвезут старую бытовую технику на утилизацию, а крупногабаритные вещи — на специальную свалку для строительного мусора.

Стоимость этих услуг обговорите заранее.

Выберите подходящее время для переезда

Переезд лучше запланировать на выходные: пробок, как правило, меньше, а парковочных мест больше.

Кроме того, грузовик во дворе не будет мешать автомобилистам, которые везут детей в школу или спешат по делам.

Свободную машину для переезда также будет легче найти в выходной.

«Если вы вызвали автомобиль на 12:00, подготовьте все к назначенному времени. При почасовой оплате задержка будет стоить вам не только денег за работу грузчиков, но и времени, потраченного зря в пробках», — советует исполнитель Дамир.

Заказчица Анастасия, наоборот, рекомендует не заказывать машину сильно заранее: «В последний момент что-нибудь может нарушить ваши планы, и переезд придется переносить!»

На время переезда отправьте малыша в другое место

Если ребенок совсем маленький, лучше отправить его к бабушке или поручить няне. Он не будет мешать грузчикам, и вы сможете спокойно проследить за своими вещами.

В идеале малыша лучше привезти в квартиру, когда все уже будет разобрано.

Как любое хлопотное дело, переезд стоит планировать до мелочей. Не взваливайте все на себя, а распределите обязанности между домочадцами: кто-то покупает упаковку, кто-то разбирает мебель, кто-то подыскивает нужную машину и бригаду грузчиков. Дети тоже могут стать отличными помощниками. Воспринимайте переезд как небольшое семейное приключение, и тогда на новом месте жить будет еще уютнее.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!