Кому и когда необходимо замораживать яйцеклетки

Современный ритм жизни все чаще заставляет откладывать репродуктивные планы женщины на более позднее время. Однако известно, что наиболее благоприятный период для зачатия и вынашивания ребенка — от 20 до 35 лет. После 35 вероятность зачатия ребенка уменьшается, а после 40 лет большинство женщин сталкивается с существенными трудностями в наступлении беременности. Такое снижение репродуктивных возможностей прежде всего связано со старением яйцеклеток.

Задумывались ли вы о том, как можно остановить биологические часы? «Летидор» обратился к Елене Сергеевне Младовой, генеральному директору и главному врачу клиники REMEDI, чтобы выяснить, как сохранить возможность стать мамой даже после 40 лет.

Как сохраняют материал

В настоящее время можно сохранить яйцеклетки (ооциты) женщины вне ее организма. Для этого ооциты, полученные у женщины, замораживаются и помещаются на хранение в специальные емкости с жидким азотом.

Сохраненный таким образом биологический материал в последующем можно использовать в программах экстракорпорального оплодотворения с целью наступления беременности.

Причем вероятность наступления беременности будет соответствовать возрасту, в котором были получены ооциты.

Почему нужно сохранять яйцеклетки

Яйцеклетки рекомендуют замораживать в следующих случаях:

При планировании лечения, оказывающего повреждающее действие на яичники, например перед курсами химиотерапии.

Перед оперативным вмешательством, связанным с риском уменьшения яичниковой ткани, например при удалении эндометриом (киста яичников).

Женщинам, не планирующим беременность в настоящее время, но желающим сохранить свой репродуктивный потенциал на будущее.

Куда обращаться для криоконсервации яйцеклеток

Если вы задумались о сохранении яйцеклеток, в первую очередь необходимо обратиться к врачу-репродуктологу, который оценит овариальный резерв — потенциальное количество яйцеклеток, которые могут быть получены и сохранены.

Как происходит процедура

Для выполнения процедуры замораживания яйцеклеток женщине необходимо пройти общеклиническое обследование, обычно срок выполнения исследований — 1-2 недели.

В обычной жизни в естественном менструальном цикле женщины вырастает только один фолликул, содержащий одну яйцеклетку.

Для создания биологического запаса яйцеклеток необходимо получить рост нескольких фолликулов и, соответственно, рост нескольких яйцеклеток.

Для роста нескольких фолликулов используют гормональную стимуляцию. Длительность гормональной стимуляции составляет 10-12 дней.

Яйцеклетки извлекают из организма во время специальной процедуры — пункции фолликулов. Пункция выполняется с помощью специальной тонкой иглы, вводимой во влагалище под УЗИ-контролем.

Операция происходит под внутривенным наркозом, длительность процедуры 10-15 минут.

В день пункции все зрелые яйцеклетки подвергаются заморозке. Чем больше яйцеклеток получено при пункции, тем больший запас материала можно создать и тем больше шанс успешного наступления беременности в будущем.

Как хранятся яйцеклетки

Замороженные яйцеклетки могут храниться длительно (годами), предельного срока хранения в настоящее время нет.

Стоимость процедуры вместе с препаратами и обследованием — около 200 000 рублей, хранение оплачивается отдельно.

В нашей клинике стоимость 5-летнего хранения биологического материала — около 57 000 рублей.

Помимо яйцеклеток можно заморозить и ткань яичника. Однако данная методика применяется в основном для сложных случаев онкологических заболеваний и менее эффективна с точки зрения сохранения фертильности.

Как выбрать клинику для замораживания яйцеклеток

Замораживание и хранение яйцеклеток осуществляется в крупных клиниках репродуктивной медицины.

Важно, чтобы в клинике активно использовался метод витрификации — сверхбыстрого замораживания, позволяющий максимально безопасно сохранить яйцеклетки.

При выборе клиники для замораживания биологического материала необходимо обратить внимание на наличие современной эмбриологической лаборатории и криохранилища, а также грамотно выстроенного процесса договорной работы с пациентом.

Поскольку метод замораживания яйцеклеток универсален, замороженные в России яйцеклетки могут быть перевезены пациентом в любую точку мира.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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