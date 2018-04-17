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Почему мусульмане бреют усы, но оставляют бороду
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Почему мусульмане бреют усы, но оставляют бороду 

Русская семерка 29 минут назад
Фото: Русская семерка
В исламе большое внимание уделяется не только нормам поведения, но и внешнему виду, и соблюдению норм гигиены. Все главные правила, связанные с этой стороной жизни, изложены в самом Коране и хадисах (преданиях, изречениях) пророка Мухаммеда.
Согласно хадисам, Мухаммед призывал мусульман не брить бороду: «Отличайтесь от многобожников — отпускайте бороды и подстригайте усы», «Подстригайте усы и отращивайте бороду и не будьте похожи на огнепоклонников».
Чистоплотность — важнейший закон жизни
В мусульманском мире очень много внимания уделяется духовному воспитанию, но не меньше и практическому укладу жизни. Вопросы гигиены стоят чуть ли не на первом месте, поскольку несоблюдение телесной чистоты оскорбляет Аллаха и его Пророка.
В некоторых хадисах даже указывается, что истинный мусульманин отличается от неверующих особой чистоплотностью и своим облагороженным видом. В хасидах есть четкие поучения относительно того, как и сколько раз в сутки правоверный мусульманин должен мыть тело, чистить зубы, как стричь волосы на голове, ухаживать за растительностью на лице.
Как мусульмане должны ухаживать за усами
В отношении усов тоже есть вполне конкретные указания в учении Пророка. По мусульманскому закону усы можно оставлять на лице или полностью сбривать. Бороду при этом трогать нельзя вообще. Главное требование к усам касается гигиены. Если мужчина носит усы, он должен их аккуратно подстригать таким образом, чтобы во время принятия пищи жир не пачкал их. В идеале растительность над губой должна быть подстрижена так, чтобы между нею и кромкой верхней губы оставалась небольшая полоска. Усы, как и бороду, нужно регулярно мыть, расчесывать, а в праздники умащивать благовониями.
Почему некоторые мусульмане сбривают усы  Не все мусульмане полностью сбривают усы. Некоторые их носят, и это не является нарушением законов Аллаха, но только в том случае, если мужчина тщательно заботится о чистоте лица и растительности на нем. Взлохмаченный и неухоженный внешний вид является нарушением заветов Аллаха. При этом некоторые поборники ислама все же предпочитают сбривать усы и носить одну только бороду
Ислам, как и многие другие мировые религии, имеет множество ответвлений и течений. Среди мусульман есть хариджиты, сунниты, мутазилиты, шииты и мурджииты. У представителей каждого течения приняты свои правила. Одни считают бритье усов обязательной процедурой, другие — желательной. Это рекомендация, которой каждый может следовать по своему усмотрению. Сбриванием усов многие мусульмане демонстрируют свое особое рвение в следовании учению Аллаха.
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