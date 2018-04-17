Играть по-крупному: как построить карьеру в корпорации

Многочисленные гендерные исследования руководства крупнейших мировых корпораций показывают устойчивый, хоть и небольшой рост числа женщин-менеджеров. При этом, согласно экспертизам Intersearch Russia «Контакт» за рубежом доля женщин-лидеров составляет практически 50%. На Западе в бизнесе есть граница между «чисто мужской» и «чисто женской» профессиями, а некоторые должности в высшем руководстве изначально заточены под женщин.

Женщины во главе крупнейших корпораций США зарабатывают больше, чем мужчины, но постепенно этот разрыв сокращается. Компании, которые возглавляют женщины, часто показывают лучшие финансовые результаты по сравнению с патриархальными корпорациями. Кроме того, дамы во главе компаний успешнее и последовательнее проводят глобальные реформы по сравнению с мужчинами. Кстати, по данным Spencer Stuart, женщины лучше справляются с должностями финансовых директоров компаний, чем мужчины.

Российский менталитет

Женщины в нашей стране привыкли работать много и усердно. По данным Women Business Index, в России 57% женщин относятся к категории активного трудового населения, и 27% из них занимают высокие руководящие посты. Традиция давать представительницам прекрасного пола руководящие должности родилась в СССР после Октябрьской революции и провозглашения равноправия, и продолжилась в годы Великой отечественной войны, когда большинство мужчин было на фронте.

Нужно понимать, что в вопросах управления гендерные признаки теряют свою значимость, когда перед вами профессионал. По сути, отраслевая специфика — это набор навыков и компетенций, которые при желании можно развить. Наталия Глаголева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС говорит: «Женщина имеет право на самореализацию в любой сфере деятельности, и IT сфера здесь не исключение. Я знаю многих женщин, которые создают компании, руководят людьми и при этом имеют семью, хобби и постоянно развиваются».

Елена Витчак , директор Академических программ Сколково, ранее — член правления, вице-президент, руководитель департамента по управлению персоналом АФК «Система» , также считает, что принципиальных гендерных разграничений в высокотехнологичных компаниях не существует. «Залог успеха для женщин — быть на стыке нескольких областей. Это знание бизнеса, продуктов, клиентов и процессов. Также это технологии в области HR и выбор максимально удобных инструментов для упрощения работы руководителей и сотрудников», — считает Елена.

У руля

Из общего числа женщин-руководителей среднего звена, согласно исследованиям, лишь 10% хотят и готовы двигаться дальше. Анна Белова , член Советов директоров более двадцати международных и российских компаний, научный руководитель Центра системных трансформаций экономфака МГУ , выделяет способность к визионерству, гибкий ум и самостоятельность в принятии решений как необходимый набор компетенции лидера, вне зависимости от пола.

Вот главные навыки, необходимые женщинам в бизнесе, как среднем, так и крупном.

1. Мыслите стратегически, думайте на перспективу. Бизнес говорит на мужском языке цифр и логики. По исследованиям типологии личности MBTI, 70% мужчин склонны к чуткой логике, думают цифрами, измеряют успех достижениями и результатами, могут критиковать и жестко давать обратную связь по результатам. Оперируйте фактами, беритесь за новые проекты, показывайте высокие результаты, говорите о планах развития на мужском языке.

2. Будьте активны. В руководстве коллективом нет места страху, нерешительности и эмоциям. Подумайте, какие люди должны быть в ее сфере контактов для достижения лучшего результата.

«Умение брать ответственность на себя, стойко встречать проблемы, «держать удар» и при этом искренне получать удовольствие от того, что ты делаешь — признаки настоящего профессионала в любой сфере», — рассказывает Анна Белова.

3. Принимайте участие во внутренних проектах компании и смело заявляйте о своих успехах. Площадка для проявления себя в корпорациях часто ограничена рамками иерархии, доступ к управленческому составу получают те, кто напрямую взаимодействует с топ-менеджерами или управляют проектами, находящимися под патронатом высшего руководства. Выступайте на мероприятиях, чтобы быть на виду у сообщества. Пишите статьи и комментируете важные события в вашей отрасли. О смирении и природной скромности лучше забыть. Вспомните мужчин, которые почти всегда уверены в своем превосходстве.

4. Формируйте личный бренд уникального управленца. Для женщин в управлении критично важно осознанно развивать нетворкинг внутри и вне компании. Ответьте себе на вопрос: кто те люди, которые потенциально помогут мне продвинуть мои проекты или пригласить меня на топ-позицию через 3-5 лет? Выходите на важных для вас людей уже сейчас, общайтесь с ними, заходите в их круг общения.

5. Постоянно учитесь новому. Без гибкости лидером не станешь. Стратегий построения карьеры в крупных компаниях много. Несколько лет назад я работала директором департамента, и движение вверх в этом направлении было крайне проблематичным. Тогда я решила перейти на позицию генерального директора еще небольшого актива, что открыло передо мной путь к топовым позициям. До этого переходила из PR в маркетинг, продажи и HR. Специалист из финансов может уйти в маркетинг, сначала отвечать за бюджет, а потом и за другие направления.

6. Расставьте приоритеты, пропишите стратегию карьерного и личностного роста. Крупные компании часто предлагают своим сотрудникам бесплатные услуги карьерного коучинга. Кстати, бизнес-коуч может помочь решить еще одну проблему, которая характерна для женщин — внутренние противоречия: «А зачем мне обучаться и расти, если я выйду замуж и уйду в декрет в ближайшее время?». Ольга Филатова , вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.Ru Group , согласна, что тема декрета может вызывать опасения. «Но, когда компания предоставляет гибкость, а команда готова и мотивирована действовать по многим вопросам самостоятельно — проблем не будет. Поэтому, я не вижу ограничений или, наоборот, преимуществ, связанных с гендерной принадлежностью. У нас в компании как женщина себя поставит, так окружающие и будут к ней относиться», — утверждает она.

7. Оценивайте каждый свой шаг как карьерный опыт. Смелее переходите от теории к практике в реалиях той деятельности, которой занимаетесь. На такой случай в МТС, например, разработана отдельная программа для преемников на ключевые позиции. Интересный пример программы shadowing — когда руководитель на месте обучает своего преемника, а у сотрудника есть возможность сразу погрузиться в работу.

В корпорациях вы — часть огромного процесса. Однако, именно здесь стираются гендерные границы. Четко выстроенные карьерные траектории, прозрачная модель компетенций и навыков, возможность реализовать себя в масштабных проектах, стабильность и забота о сотрудниках говорит о том, что все зависит от вас, чтобы достигать желаемого, нужно находиться в постоянном движении.

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