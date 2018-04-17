Что нужно было сделать, чтобы стать завидным женихом

Запросы невест всех времен и народов не слишком отличаются. В идеале будущий супруг должен быть «богатым и знаменитым». Но если к дворянскому сословию это подходит в большей степени, то крестьянки выбирали себе мужей по другим критериям.

Два сапога — пара

Лапти — обувь, в которой ходило большинство крестьян. Как пишет этнограф Евгений Бусыгин , только во второй половине XIX века в деревнях появились сапоги. Часто было так, что одна пара была на всё село. Её владелец не только щеголял в кожаных сапогах по большим праздникам, но и за определённую плату выдавал респектабельную обувку женихам в день свадьбы.

Особенным шиком считались «сапоги в гармошку» — на низком каблуке с большим числом складок («бориков»). Парень в собственных начищенных сапогах выделялся из общей массы и, как сумевший заработать на эдакую роскошь, автоматически получал у девок репутацию пробивного и хваткого.

Первый парень на деревне

Когда речь заходит о том, кого считать первым парнем на деревне и самым завидным женихом, невольно вспоминается гармонист.

По мнению русского философа Александра Секацкого, гармонист был не только центром любого деревенского гулянья и предметом воздыханий местных красавиц. Он ещё и провокатор, способный создать нужный настрой перед дракой.

Как начнет «задиристую» — аж дрожь берет. Как тут не выплеснуть молодецкую удаль? А гармонист — всегда впереди. Вокруг него — вся сельская молодежь, и в нужный момент он с лёгкостью «из искры раздувает пламя». Какая же девка устоит перед такими лидерскими качествами?

Сундуки и сервизы

Известно, что после сватовства родители невесты непременно шли в дом потенциального жениха, чтобы убедиться, что кандидат выбран правильно. Хозяйство оценивали скрупулёзно, подмечая приметы достатка. Если в горнице стоит не просто сундук, а на колёсах или полозьях, значит, слишком тяжёлый, чтобы нести — добра нажито немало.

Каждый зажиточный крестьянин во второй половине XIX века старался заиметь шкаф со стеклянными дверцами, чтобы бережно расставить за ними фарфор и фаянс. А уж если шкаф имел поставцы — открытые верхние полки для размещения сервизов (или отдельных предметов), тут уж сам Бог велит дочку за хозяина такого богатства отдать.

Красна изба

Впрочем, заходить внутрь часто было необязательно, ведь по внешнему виду избы легко было сказать — зажиточная семья тут живет или нищая. Покривившийся сруб, завалившийся плетень, поросший бурьяном палисадник явно говорили, что в избе живут бездельники, с которыми каши не сваришь.

Если же жилище большое и просторное (середняки и зажиточные крестьяне ставили срубы 8х9 метров и более), да ещё с пристройками или надстройкой, со створчатыми ставнями и коньком на тесовой крыше — за таким хозяином не пропадёшь.

Кузнец собственного счастья

Кто не мечтал выйти замуж за кузнеца? Он ведь не только мастер на все руки, уважаемый на селе человек (часто староста) и по внешним данным богатырь, так ещё и окружён привлекательным ореолом таинственности.

Нередко кузнецов наделяли «колдовской» властью — они и нечистую силу от села отводили, и норовистую кобылу могли усмирить, и хворого человека исцелить. Да и жизнь в достатке обеспечена, ведь заработки кузнеца не зависят от неурожая или неудачной охоты.

Косарь-рекордсмен

Несмотря на всю тяжесть сенокоса, ждали его парни и девки с нетерпением. Да и как иначе, если в это время проще всего оценить потенциального кандидата в супруги за работой, а затем порисоваться перед приглянувшимся во время вечернего отдыха — хороводов, купания в реке, сбора ягод, посиделок.

Работу хорошего косаря сразу видно — за ним оставался широкий и ровный прокос. Парни непременно устраивали состязания — взять полосу пошире и пройти её побыстрее. Победителю женское внимание было гарантировано, а если рекорды ставились целый сезон, то и от невест отбоя не будет.

Лихой ездок

Еще одним способом создания репутации завидного жениха становились масленичные катания — популярное праздничное развлечение. Готовились к нему парни основательно. Начищали сапоги или доставали новые валенки, надевали вышитую рубаху, подвязывались домотканым кушаком. Но больше внимания уделяли подготовке «экипажа».

Резные сани устилали ткаными или меховыми накидками, чистили конскую сбрую, вытаскивали нарядные дуги. Кто победнее снаряжали «экипаж» вскладчину, занимая сани и лошадей у состоятельных односельчан с обещанием в дальнейшем отработать аренду.

Если во время катания удавалось продемонстрировать залихватскую езду, то можно было заслужить от девушки поцелуй. Но явным подтверждением имиджа популярного парня становились яркие платочки-полушалки, закреплённые на дуге.

Если поездка нравилась, девушка обязательно закрепляла подготовленный заранее платочек. Их количество в конце дня наглядно демонстрировало «уровень спроса» на жениха.