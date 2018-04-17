Пришлось лезть через соседей: маленький ребёнок запер маму на балконе и ушёл спать

Утром 17 апреля спасатели новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь замёрзающей маме, которую двухлетний сын запер на балконе.

Случай произошёл на улице Петухова в Кировском районе. По информации МАСС, 35-летняя женщина вышла на балкон третьего этажа развешать бельё. В это время её двухлетний сын повернул ручку балконной двери. Женщина оказалась заблокированной снаружи и стала замерзать.

«Балкон остеклённый, но конечно, не отапливаемый, а на улице у нас сегодня утром минусовые температуры. Женщина пошла бельё вешать в обыкновенной домашней одежде», — пояснил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин

В аварийно-спасательной службе уточнили, что спасателей для замерзающей женщины вызвала соседка, которая как раз вышла на балкон. Звонок с просьбой о помощи оперативный дежурный принял в 10:33. Спустя 13 минут спасатели уже были на месте.

В итоге один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился к женщине на балкон от соседей с четвёртого этажа. После этого спасатель помог открыть пластиковую дверь и запустил продрогшую маму в квартиру.

«Ребёнок в этот момент беспечно спал», — добавили в МАСС.

Сколько всего времени женщина провела на балконе, в аварийно-спасательной службе уточнить не смогли.

В похожей ситуации НГС писал в феврале 2017 года: тогда маленький ребенок закрыл маму и её гостью на балконе в Ленинском районе Новосибирска — освободиться женщинам также помогли спасатели.