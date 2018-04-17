Ты, конечно, молодец, но… Как перестать обесценивать достижения ребенка

Елена Башкова

колумнист

Однажды я написала книгу. Если быть точной — целых пять. И крупнейшее в стране издательство все их и опубликовало. И даже запустило большую рекламную компанию с билбордами по всей Москве. А меня даже по телеку показали. Я была перспективным писателем с неплохи гонораром, но…

Но на самом деле, написала я не «Улисс», и даже не «Гордость и предубеждение». Я была автором банальных иронических детективов. Той самой литературы, от которых у моих интеллектуальных подруг презрительно морщился лоб и сводило их высокие скулы. Издательство раскручивает так большинство «свежих» авторов. Гонорары были близко не донцовские (как и тиражи), да и по ТВ меня показали в игровой утренней передаче. В еженедельном шоу для тех, кому не спится по выходным. Еще проще было разве что на «Поле чудес» попасть.

Какой из двух рассказов вам нравится больше? Ваш стакан наполовину пуст или наполовину полон?

Лично я знаю немало людей, которые из любой ерунды соорудят историю феерического успеха. По сравнению с ними, Илон Маск с его космическими достижениями просто младенец, ведь они знают человека, который обедал с человеком, который близко знаком с человеком, который однажды в самолете сидел рядом с самим Малаховым.

Правда, знакомы мне и другие люди. Те, которые любой свой успех объясняют удачным стечением обстоятельств. Да и чего греха таить — я сами из их числа. Ведь, если я в чем-то и преуспела, так это в обесценивании. Не случайно о моем писательстве долгое время были осведомлены лишь самые близкие люди. Ибо тоже мне профессия — «автор иронических детективов». Вот почему всякий раз, когда родители хвастались мною перед друзьями, я втягивала голову в плечи и внутренне протестовала, чувствуя себя самозванкой.

Но если бы я обесценивала только себя… О, это было бы еще полбеды. Хуже, что я поступаю так и со своими близкими.

«Ты никогда не бываешь довольна. Я с таким трудом исправил эту тройку по алгебре, а тебя волнует четверка по литературе!» — жесткие, но справедливые слова старшего сына подействовали на меня словно холодный душ.

Дальше последовали неумелые оправдания, детский лепет про то, как я им горжусь, но… Ох, уж это «но». То самое, которое в детстве всегда следовало за любой похвалой. «Ты, конечно, умная девочка, но…» «Безусловно, ты молодец, но…», «Разумеется, ты заслуживаешь большего, но…»

«… но мир несправедлив», «…но таких, как ты много», «…но не задирай нос», «… но жизнь сложна и вообще боль».

Уверена, родители хотели, как лучше, но…

Наверняка многие не видят в этом проблемы. Наверняка кто-то считает, что это поведение мамы и папы уберегло меня от зазнайства. Однако на самом деле обесценивание похоже на черную тучу, превращающую яркий день в хмурый. Оно омрачает радость победы и обесцвечивает краски жизни. И теперь, каких бы высот я ни достигала, этого всегда мало. Всегда недостаточно, чтобы от души порадоваться успеху. Чтобы сказать себе «я — молодец!». А ведь бывают периоды, когда достижений и вовсе нет, и тогда, несмотря на прекрасную семью, материальный достаток и отсутствие серьезных проблем накрывает тоской и депрессий. Да, у меня все хорошо, но…

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Наверное, мне можно помочь. Возможно, когда-нибудь я изменю отношение к себе, но… Но куда важнее прервать эту порочную преемственность и не передать своим детям груз, который много лет тащишь сам безо всякого удовольствия. Путем долгих раздумий я создала неплохой, как мне кажется, свод правил, которым и хочу поделиться.

Развод комментариев во времени

Не стоит валить все в кучу, хваля за пятерку по алгебре и ругая за двойку по английскому. Куда торопиться? Понятно, что, скорее всего, отличной отметкой ребенок заговаривает зубы, но нужно быть хитрее и мудрее его. Сделать вид, будто не замечаешь уловки и искренне порадоваться достижению. Пусть даже незначительному. И только после того, как страсти улягутся, устроить разбор полетов по следующему поводу.

Никаких лишних вопросов

Зачем нам знать, сколько человек получили награду? Даже если ее давали всем подряд, но ребенка она радует, стоит ли раскрывать ему глаза на ее ценность? В топку вопросы о том, был ли кто-то лучше? Туда же хитрые вопросы, как бы невзначай, о количестве проигравших.

Между «отлично» и «неудовлетворительно» есть целый спектр оценок

Это не только школы касается. Неважно, какие успехи демонстрируют чужие дети, важно, показывает ли ваш ребенок хоть какие-то. Растет ли он над СОБОЙ, а не над соседским отпрыском.

Вообще в идеале нужно перестать сравнивать детей с другими даже в душе, но, давайте будем честными — это такой уровень родительской святости, который сродни гениальности. С нею нужно родиться. А вот не делиться с ребенком результатами сравнительного анализа — вполне реально.

Рот на замок

Язвительность не равна иронии. Если одно от другого навскидку не отличить, лучше не шутить вовсе. Да и вообще это оружие лучше не использовать против стариков и младенцев. Есть масса людей, способных оценить подколку и ответить на вызов, но дети обычно не в их числе. Всякий раз, когда рождается гениальная шутка в адрес любимого ребенка, нужно найти силы на ее торжественные похороны. В крайнем случае, поделитесь ею со второй половиной. В спальне. За закрытыми дверями.

Каждый человек может добиться успеха

Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в инстаграм некоторых звезд. Не важно, какими талантами наградил (или нет) человека бог, его пути неисповедимы. Если только не подрезать «Икару» крылья на взлете. На самом деле, совсем не трудно радоваться чьим-то достижениям. Пусть даже это всего лишь иронический детектив или пятерка по алгебре…

Иногда причины обесценивания кроются в серьезных психологических нарушениях — в нездоровом соперничестве матери с дочерью, ревностью родителей к успехам детей или страхе их отпустить (очевидно, что неуверенными людьми легче управлять, их легче контролировать). Но это уже тяжелая история, нуждающаяся в участии и помощи специалистов.

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