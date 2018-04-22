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«Я все еще в шоке»: Елена Кулецкая рассказала подробности новой беременности
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«Я все еще в шоке»: Елена Кулецкая рассказала подробности новой беременности 

Eva.ru 9 минут назад
Фото: Eva.ru
Супермодель и телеведущая, как оказалось, находится на солидном сроке беременности. В скором времени Елена станет дважды мамой. Красавица решила поделиться с поклонниками подробностями своего особенного положения.
35-летняя Елена Кулецкая сообщила о своей второй беременности после премии журнала «Hello!», на которой она появилась в красном платье, облегавшем ее немного округлившийся живот. Позже модель попросила подписчиков Инстаграме предположить, какой у нее срок. Мало кто из поклонников Елены догадался, что она уже на шестом месяце беременности. Кулецкая призналась, что для нее скорое появление второго ребенка стало неожиданностью и она до сих пор находится в смешанных чувствах.
«Экватор пройден. Вторая беременность — это совсем другое дело. Мамы поймут. Несмотря на порядочный срок, я все еще в шоке. Нет, мы, конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планы на двухлетний интервал, но… 2 полоски стали для меня неожиданностью», — поделилась модель. Елена рассказала, что сообщила мужу Станиславу Романовскому о том, что он скоро станет дважды папой на Новый год. Кулецкая написала, что теперь будет делиться со своими подписчиками не только новостями про почти двухлетнюю дочку Нику, шоппинг, моду и свою работу, но и про беременность. Поклонники Елены очень рады, что в ее семье ожидается пополнение, и просят рассказывать о своих ощущениях и сообщать все новости.
«Как здорово! Никусе будет компания» «Леночка! У Вас все получится! Ждем рассказов про то, как весело с двумя детьми» «Вы замечательная жена и мама! Все будет хорошо» Елена Кулецкая с юности успешно занималась модельной карьерой. При этом на личную жизнь у нее оставалось совсем мало времени. Нашумевший роман Кулецкой и артиста Димы Билана продлился целых пять лет, но, так и не поженившись, они расстались. Позже Елена приписывали роман с Микки Рурком, но она говорила, что их связывали только дружеские отношения. С будущим мужем Стасом Романовским Кулецкая познакомилась на съемках передачи «Шопоголики», где она была ведущей, а он оператором-постановщиком. В 2015 году у супругов родилась дочка Ника. Кстати, сейчас Елена вдвоем с мужем отдыхает в Италии.
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