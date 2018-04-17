Заметки начинающего огородника. Покупать рассаду или выращивать самим?

Когда-то работа в саду или на огороде считалась уделом пожилых людей. Но в последнее время к земле вдруг «потянулись» и люди среднего возраста, и совсем молодые. Корреспондент « АиФ Оренбург » встретился с начинающим садоводом-огородником, Светланой Тороповой. Она поделилась своим опытом, который, возможно, кому-то окажется полезным.

Больше — не всегда лучше

Анна Коннова, «АиФ Оренбург»: Ваш опыт садовода-огородника всего пять лет. Много это или мало в плане приобретения знаний? Почему решили обзавестись участком?

Светлана Торопова: Мы уже давно городские жители, хотя детство я провела в поселке Приморский Кваркенского района. У нашего дома был приусадебный участок, на котором работали все — мама с папой и мы с братом. Когда я переехала жить в Оренбург, постоянно ездила к родителям, помогалана огороде с посадкой, уходом, консервацией. Потом дом продали, эти заботы остались в прошлом. Но пять лет назад мы приобрели у знакомых участок. Захотелось чистого воздуха, отдыха за городом, вечера у костра. Нам досталось несколько старых огромных яблонь, виноград, несколько слив и малина. С ними мы разобрались, благо уходоказался понятным и не очень сложным. А вот помидоры, огурцы, перец, баклажаны потребовали серьезного внимания.

— Почему всё-таки решили выращивать рассаду самостоятельно?

— Первый год рассаду, наверное, как большинство начинающих, я покупала на рынке. Присматривалась к продавцам, доверяя тем, кто старше. Мне казалось, у них должно быть больше опыта. Рассаду выбирала побольше, «пожирнее», позеленее. Первый раз ошиблась с количеством. Мне казалось 50 корней — это совсем немного. Однако когда начала высаживать, поняла, что место у меня есть лишь для половины томатов. Поэтом вот вам первый совет для начинающих. Грядки готовьте по осени, рассчитывайте количество корней, которые будете сажать на своём участке. Подсадить с десяток — не проблема. Когда больше — придется либо наспех готовить новые грядки, либо сажать гуще, а это прямой путь к снижению урожайности.

Сейчас я уверена: если покупаете рассаду на рынке у незнакомых продавцов — это всё равно, что выбирать кота в мешке. Картинки у всех яркие, сорта то диковинные, то на слуху. Выглядит все красиво. Моя первая покупная рассада тяжело пережила высадку в открытый грунт, была избалована, болезненна и капризна. Нои это бы ничего. Из пяти сортов, что я приобрела, только два были такими же, как на картинке при продаже. Остальные оказались «просто помидорами». Верю, что у кого-то есть свой продавец рассады, которому вы доверяете и цените его продукт. Я решила больше не экспериментировать подобным образом, а сажать рассаду самостоятельно.

Покупайте рассаду у знакомых дачников, ну или, по крайней мере, — по рекомендации. «Сарафанное радио» среди садоводов работает хорошо. Обязательно найдется среди знакомых сестра, теща или сноха, которая «лишку насадила в этом году и готова поделиться рассадой по сходной цене».

— Где для рассады берете землю?

— Землю для рассады первый год покупала в магазине. Качество не очень устроило. Стала набирать мешок со своего участка и смешивать с покупной. Проливала либо кипятком, либо насыщенным раствором марганцовки. Так происходит обеззараживание. Основной посадочный материал — свой собственный. Мама, переезжая из дома, умудрилась сохранить семена помидоров, которые выращивала не один десяток лет подряд. Розовые, мясистые и желтые — сладкие, как сахар. Вкус из детства. Спустя много лет из них по-прежнему вырастает отличная рассада, дающая превосходный урожай.

Слабенький «голландец»

— Пробовали ли вы выращивать импортные семена? Правда ли, что они намного лучше отечественных?

— Огородники — народ по-хорошему жадный и любопытный. Надпись на пакетике «Семена из Голландии» притягивает не хуже магнита. Я тоже не устояла, купила, высадила, хотя стоимость была в разы больше привычной. Из 10 семян взошло 4 «голландца»… Слабенькие, маленькие. Свои скороспелки сажала на две недели раньше. Рассада уже 30 см и выше, крепкая, жизнерадостная, как, впрочем, и в прежние годы. Поэтому я доверяю родным семенам и не гонюсь за импортными.

— Где искали ответы на свои вопросы, ведь наверняка их немало возникало?

— Долгими зимними вечерами я нередко заходила на форумы садоводов-огородников. Там люди делятся опытом, выкладывают фотографии, с удовольствием дают новичкам советы. Главное — не забывайте, что на форумах сидят люди со всей страны. И если в Краснодаре в марте уже сажают картошку, то в Подмосковье еще виноград не открывают, опасаясь заморозков. Но всё-таки самое главное — собственный опыт и навыки.

Первое время мне казалось невозможным пикировать рассаду. Такие хрупкие стебельки, тоненькие корни. Заточила несколько палочек для суши — такими удобно делать тонкие длинные углубления, куда поместятся корешки. Помидоры живучие. Даже если вам показалось, что отщипнули лишнего — не переживайте. Сажайте малыша по самые семядольные листики, он наверняка приживется.

Вот перец намного капризнее. Я стараюсь изначально сажать их в отдельную тару — бумажные стаканчики, чтобы потом не пересаживать. Перекрутится или свернется корень — всё, будет расти очень медленно. Семена перца иногда покупаю, иногда выращиваю из красивых плодов, которые продаются на рынке. Однажды подруга, зная мою страсть, привезла перец из Греции! Уже третий год получаю сладкие, толстостенные плоды. Они немного меньше размером, чем их греческий родитель, но такие же превосходные на вкус.

— Есть правила, которые Вы вывели для себя как обязательные для исполнения?

— То, что я сформулировала для себя как закон — это покупать семена только в специализированных магазинах. Да простят меня те, кто торгует ими по случаю на рынках или в переходах. Я покупаю семена только в специализированных магазинах. Обращаю внимание на срок годности, внешний вид упаковки. Хотя один уважаемый мною дачник рассказывал, что семена перца, пролежавшие у него три года, дали небывалый урожай. И советовал либо сажать семена на рассаду сразу из перца, купленного, например, в феврале в супермаркете, либо хранить их те самые два-три года. Честно говоря, такого опыта у меня не было, но, возможно, ради интереса стоит попробовать.

Смелые эксперименты

— Кстати, экспериментируете с чем-нибудь?

— Мой эксперимент этого года — клубника из семечек. Взошла такая маленькая и тонкая, как паутинка. Из десяти семечек сейчас укрепились пять — уже хорошо. Но и на даче клубника перезимовала вроде неплохо, несмотря на малоснежную зиму, так что подсажу новенькую к той, что есть.

Помню, как в первый год у меня не поднималась рука убирать у томатов лишние побеги. Мне казалось кощунством отрывать то, что я так бережно растила два месяца. И зря. Чем больше воздуха и солнца в грядке, тем лучше для рассады. Опять же одна из ошибок, которые делают начинающие дачники: сажают корешки слишком близко друг к другу. После ящика грядка выглядит такой большой, места кажется так много, а растения такие маленькие, что хочется посадить их поближе друг к другу. Сдержите себя. Я сажаю зиг-загом. Низкорослые — расстояние между лунками — 40 см, между рядами — полметра. Высокорослую рассаду — еще реже: плюс 10 сантиметров.

— Ваши пожелания начинающим огородникам.

— Дачный сезон уже на пороге. Я жду его с нетерпением и радостью. Да, устаешь, да необходимы время и средства. Не всегда ожидания оправдываются, и, как говорится, год на год не приходится. Всегда помню слова мамы: «Не земля родит, а год. Чего дал, то и Слава Богу».

Успехов вам, хорошей погоды и доброго урожая!

Это важно

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области совместно со специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» проверяется на всхожесть до 1500 проб пакетированных семян овощных и цветочных культур. В среднем до 5% семян не соответствует требованиям стандартов по всхожести.

В 2017 году были выявлены партии семян моркови, огурца, перца, гороха, астры и других культур, не соответствующие требованиям государственных стандартов.

Например: морковь «Лосиноостровская» — всхожесть — 30%; огурец «Изящный» — всхожесть — 60%; перец «Князь Игорь» — всхожесть 14%; перец «Мираж» — 18%; лук «Кармен» — 10%.

Пакетики с семенами должны содержать следующую информацию: наименование организации (фирмы) — продавца семян, название культуры, сорта, номер партии, масса или количество семян в пакетике, срок реализации семян. Однако, как показывает практика, маркировка о сроке реализации не гарантирует всхожесть семян в пакетике.

При истечении срока реализации пакетики семенами выводят из торгового оборота, подвергают дополнительному контролю, перемаркировывают или уничтожают.