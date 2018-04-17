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Первый урожай зелени собрали в теплице чукотского поселка на территории ТОР «Беринговский»
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Первый урожай зелени собрали в теплице чукотского поселка на территории ТОР «Беринговский» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 апреля. Резидент чукотской ТОР «Беринговский» ИП Фаррахова собрал первый урожай зелени в круглогодичной теплице, сообщил во вторник ТАСС заведующий производством Дмитрий Сикорский.
"Мы собрали урожай салата, петрушки, базилика, мелиссы, кинзы и сельдерея. На очереди — посадка клубники, высадка огурцов и томатов. До этого вся зелень завозилась в поселок морским и воздушным путями, так что теперь в поселке есть свое производство", — сказал собеседник агентства.
Теплицу смонтировали в поселке Беринговский Анадырского района зимой 2017 года. Оборудование для нее изготовили по индивидуальному заказу в Красноярске, а консультировался предприниматель с еще одним резидентом ТОР — Натальей Макатровой (она открыла подобное производство ранее в Анадыре).
Большая часть первой продукции (порядка 70%) поступила в кафе предпринимателя, остальную часть реализовали в местных торговых точках. Сейчас резидент готовит документацию для получения декларации о соответствующей продукции. После этого он сможет реализовывать зелень в местные детские сады, школу, а также недропользователям, которые ведут добычу угля на месторождении «Фандюшкинское поле» неподалеку от поселка.
Территория опережающего развития «Беринговский» располагается в Анадырском районе и городском округе Анадырь Чукотского автономного округа. Сейчас в ней зарегистрировано 25 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей.
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