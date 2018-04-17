Потолочная сушилка: выбрать готовую или сделать самому?

Вопрос наличия свободных площадей в маленьких квартирах обычно стоит довольно остро. Но даже если жильё имеет вполне приличные габариты, после стирки свободное пространство какой-либо из комнат зачастую сокращается, так как его занимает свежевыстиранное белье, развешенное для просушки. Установка потолочной сушилки на балконе поможет решить данную проблему и поспособствует оптимальному использованию всех полезных площадей.

Застекленный балкон или лоджия прекрасно подходят для организации в них места под просушивание вещей. Однако ввиду их весьма ограниченного размера приходится придумывать различные варианты, и оптимальным становится установка сушилки, крепящейся к потолку. Она не занимает отдельного места и не мешает жильцам квартиры в иное время использовать балкон в других целях. К тому же, нагрузка, на которую рассчитаны потолочные сушилки, значительно превышает расчетную нагрузку конструкций других видов.

Существует несколько видов сушилок, крепящихся к потолку:

1. Простейшие подвесные сушилки.

Представляют собой металлические либо пластмассовые рамки, на которых сверху расположены шнуры или цепочки, идущие от углов. Они образуют пирамиду, в вершине которой располагается крючок, за который их подвешивают к специальному крепежному кольцу на потолке. Такие сушилки могут выдерживать только небольшую нагрузку в виде платков, носков и иных малогабаритных предметов одежды. По нижнему краю идет ряд прищепок, за которые, собственно, подвешиваются мокрые вещи. К этому же виду конструкций относят сушилки, выполненные из перфорированной полимерной сетки, на которую выкладываются предметы, не предназначенные для развешивания на перекладинах (например, шерстяные изделия). Они могут иметь не один, а сразу несколько ярусов.

2. Сушилки-траверсы, оснащенные лифтовым механизмом.

Выполнены в виде двух параллельно расположенных траверс с ребрами жесткости между ними, которые в состоянии покоя находятся под самым потолком. В рабочем состоянии при помощи специального механизма они опускаются ниже — за счет того, что подвешиваются на веревках, перекинутых через блоки, установленные на потолке. Могут быть как механическими (опускание сушилки в данном случае проводится вручную), так и оснащенными специальными редукторами.

Во время использования такой тип конструкции требует ручной балансировки, чтобы не создавать перекосов, которые помешают равномерному просушиванию белья. Более сложный тип сушилок оснащен складной подвесной конструкцией, работающей по принципу параллелограмма.

3. Сушилки «лиана».

Это универсальный тип сушилок, который имеет несколько перекладин для развешивания белья, каждая из которых оборудована автономной системой подвеса и системой опускания-поднятия. Таким образом, можно за один раз вывешивать сразу несколько рядов белья, и располагаться оно будет каскадом, что способствует ускорению процесса высыхания.

4. Электрифицированные сушилки.

Такие механизмы имеют ряд существенных достоинств: они способны выдерживать серьезную нагрузку (некоторые из них рассчитаны на вес коврика или даже одеяла), оснащены электроприводом и дистанционным управлением (пульт), температурный диапазон использования находится в пределах от -35 до +45 градусов. Обычно они дополнительно оснащаются встроенным светильником. Имеется возможность регулировки телескопических штанг, а также изменения их конфигурации — например, расположением в два яруса.

При выборе потолочной сушилки на балкон учитывайте ее размеры в сложенном состоянии — она не должна мешать открыванию двери или окон. К тому же следует заранее продумать местоположение механизма. Особое внимание обратите на крепление сушилки к потолку — оно обязательно должно быть надежным и качественным.

Если по каким-либо причинам имеющиеся в магазинах модели потолочных сушилок вас не устраивают, или же просто есть желание выполнить конструкцию своими руками, это вполне осуществимо. Вам понадобится:

— электродрель;

— перфоратор;

— дюбели (6 шт);

— саморезы с кольцом на вершине (10 шт);

— деревянные бруски, 400х50х50 мм (2 шт);

— лак для дерева;

— веревка бельевая.

Для изготовления сушилки берутся заранее заготовленные по размеру бруски, и в них при помощи дрели высверливаются 5 симметрично расположенных отверстия. Полученные отверстия необходимо тщательно зачистить, и лишь после этого разместить в них саморезы. Очень важно, чтобы саморезы «сидели» в лакунах максимально плотно — так как они будут брать на себя основную нагрузку.

Следующим этапом становится высверливание отверстий в потолке (3 шт), в них затем забивают дюбели, с помощью которых крепят подготовленные ранее бруски к потолку. Зафиксированные на поверхности планки необходимо покрыть специальным составом, способным защитить дерево от негативных воздействий окружающей среды.

После окончательного высыхания лака между саморезами располагают веревку. Таким образом, самодельная сушилка становится готова к последующей эксплуатации.