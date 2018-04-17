Кажется, пора худеть к лету: обзор умных весов Picooc

Кажется, что до теплых июньских деньков еще далеко (всему виной растаявший только в апреле снег), но на самом деле лето уже ой как близко. И демонстрировать всем свое «богатство», выраженное в калориях (да-да, это чтобы зимой было не холодно), совсем не хочется. Пусть времени остается не очень много, привести себя в форму еще не поздно.

Каким образом это делать, каждый решает для себя сам: одни считают и записывают калории в приложение на iPhone, другие следят за собой с помощью программы «Активность» для Apple Watch, третьи переходят от слов к делу, скачивают пакет приложений от того же Runtastic и тренируются в домашних условиях. Чтобы процесс слежения за своим прогрессом был не менее технологичным, можно воспользоваться «умными» весами. И нет, они не только синхрониризуются по Bluetooth и Wi-Fi с приложением на iPhone.

Что такого «умного» в этих весах?

На самом деле очень много — настолько, что эти весы порой даже умнее своих владельцев. Они не только могут показывать вес, но и также следят за здоровьем организма в целом, для чего анализируют колебания состава и веса тела. Во время каждого измерения считываются аж 12 показателей:

ИМТ (индекс массы тела)

Общий процент содержания жировых тканей

Процент висцерального жира

Содержание белка

Базальный метаболизм

Мышечная масса

Костная масса

Содержание воды в организме

Телосложение

Масса скелетных мышц

Метаболический возраст

В общем, с помощью весов Picooc можно получить исчерпывающий отчет о состоянии организма. Датчик настолько чувствительный, что способствует максимальной точности измерений и замечает даже самые незначительные изменения, которые произошли в вашем организме. Такое, пожалуй, мы не видели больше ни в одной модели умных диагностических весов.

Но как они все это узнают?

Нет, кучу проводов и измерителей к вам не подключают — для получения всех данных достаточно постоять на весах в течение нескольких секунд. Когда вы на них встаете, через тело пропускается небольшой разряд тока, который «считывает» вас как книгу. Поэтому лучше всего взвешиваться либо босиком (верхняя панель сделана из закаленного стекла и имеет приятное нескользящее покрытие) — обувь или носки такой разряд просто не пробьет. Следует обратить внимание, что по этой причине весами нельзя пользоваться людям с кардиостимуляторами.

В создании весов и программного обеспечения для них участвовали исследователи из Университета Чикаго, а также китайские эксперты по диетологии, поэтому можно быть уверенными в достоверности полученных данных.

Приложение такое же умное?

И даже больше. Мало того, что сюда отправляются все полученные данные, так интеллектуальная система еще и сама подбирает рекомендации, необходимые для достижения идеальной формы. На главном дизайне приложения можно посмотреть информацию о каждом измерении: краткая сводка состоит из веса и процента жира в теле. Чтобы получить доступ к подробной информации, достаточно выбрать любое измерение — здесь и будут отображены все показатели, измеряемые весами. Для удобства показатели группируются по степени опасности. У меня, как можно заметить, 7 показателей оставляют желать лучшего.

Поскольку сами показатели мало что говорят непродвинутому пользователю, в приложении присутствует подробное описание для каждого измерения. Можно почитать, что представляет собой тот или иной показатель, а также сопоставить свое значение со шкалой нормы.

Отдельного внимания заслуживает аналитика. Достаточно выбрать интересующий промежуток времени, чтобы получить доступ к графикам, по которым можно отследить свой прогресс — это касается как непосредственно самого веса, так и телесного жира или мышц. Изначально я поставил перед собой цель похудеть до 77 кг, но сбросил меньше. Все-таки только взвешиваться недостаточно, необходимо строго соблюдать диету и следить за физическими нагрузками.

Сводную информацию по всем показателям за конкретный период времени можно посмотреть в разделе «Анализировать». Удобно, кстати, что приложение поддерживает неограниченное количество пользователей, то есть может взвешивать как хозяина, так и родственников. Главное не забыть выбрать нужного пользователя.

Удобно, что информация моментально передается в мобильное приложение, а встроенная аналитика позволяет следить, как сильно повлиял на вес лишний кусочек тортика в выходные. Приложение доступно как для iOS, так и для Android.

У Picooc только одни весы?

Нет, моделей несколько, но самые современные — модель S3 и Mini. Первая отличается не только размерами, но и индикатором веса, а также поддержкой Wi-Fi, с помощью которой весы синхронизируются с приложением.

Picooc Mini гораздо компактнее — при ширине 26 см модель имеет толщину всего 2 см. От старшей версии она в первую очередь отличается отсутствием Wi-Fi (для синхронизации с приложением используется только Bluetooth), но встроенные датчики биоимпеданса также имеются. Стоит дешевле, однако весовые ограничения точно такие же, как у старшей — 150 кг.

Picooc S3 идут в комплекте с батарейками АА, а Picooc Mini с батарейками ААА, которые служат очень долго.

Где купить?

Все еще проще — у официального представителя Picooc в России. В этом магазине можно приобрести как модель S3, так и Mini. При заказе не забудьте промокод на скидку 15% — PSS15, который действует на всю линейку весов на picooc-russia.ru. Промокод действует до конца мая. Еще не поздно привести себя в форму к лету!