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Спорт не помогает: Джессика Альба после третьих родов скрывает грузное тело за объемной одеждой
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Спорт не помогает: Джессика Альба после третьих родов скрывает грузное тело за объемной одеждой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Однако от папарацци не скроешься, и недавно Альбу сфотографировали на прогулке с Кэшем Уорреном в максимально удобной и широкой одежде, под которой многодетная мама тщетно скрывает расплывшиеся формы. Лишний вес можно заметить по лицу и плечам голливудской красотки.
Однако путь к своей прежней фигуре звезда «Города грехов» уже начала: она регулярно публикует селфи и видео из спортзала, где занимается сайклингом и силовыми тренировками.
Так что, вероятно, уже скоро мы увидим Джессику Альбу в великолепной форме — тем более что еще в прошлом году она заключила контракт на съемки комедии о двух актрисах-конкурентках, которые, вероятнее всего, должны начаться летом.
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Фото:Instagram, East News
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