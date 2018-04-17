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Проверка Роскачества выявила броматы в хлебе
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Проверка Роскачества выявила броматы в хлебе 

Российская Газета 1 час назад
Эксперты Роскачества нашли в батонах следы броматов и семикарбазида. Российское законодательство содержание этих веществ не нормирует. Но, по мнению специалистов организации, хлеб, в которых они есть, не может считаться высококачественным.
Очередное исследование хлеба прошло в Приволжском федеральном округе. До этого тестированию подвергались батоны, произведенные в других федеральных округах.
Следы броматов специалисты нашли в батонах трех торговых марок:
"Оренбургский хлебокомбинат" (Оренбургская область), «Самарский хлеб» (Самарская область), «Сормовский хлеб» (Нижегородская область). Семикарбазид обнаружен в батоне торговой марки «КХ» из Нижегородской области.
По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной, наличие броматов и семикарбазида — страшная проблема, тут речь идет о биобезопасности. Хотя эти вещества улучшают качество хлеба. По ее мнению, производители покупают хлебопекарные улучшители, которые включают в свой состав броматы, не разбираясь, какие добавки допускаются к использованию. Кроме того, производители хлеба не проверяют состав улучшителей, потому то это дорого и трудозатратно.
По показателю кислотности хуже всех оказался башкирский хлеб марки «Уфимский хлебозавод № 7».
По показателю массовой доли жира нарушителями стали «Жигулевский хлебозавод» (Самарская область), «Восход» (Башкирия), и «Уфимский хлебозавод № 7» (Башкирия). Жира в хлебе этого производства меньше, чем положено по ГОСТу. А в нарезных батонах девяти марок его оказалось больше. В 11 проверенных батонах также выявили несоответствие по содержанию сахара.
Всего были проверены батоны 33 производителей в ПФО.
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