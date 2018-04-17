Новорожденные улыбки: самые счастливые и позитивные фото

Сэнди Форд — профессиональный фотограф из Лондона. Она запустила замечательный проект и прославилась благодаря ему на весь мир. Сэнди делает чудесные фотографии новорожденных детей. Уникальная теплая атмосфера, милые костюмы и шляпки, красивые аксессуары, мягкость и нежность — вот как можно описать ее стиль. Такие милые снимки улыбающихся младенцев способны растопить даже самое холодное сердце.

Сэнди говорит, что уже даже научилась предугадывать улыбку ребенка. Она подолгу сидит с камерой перед младенцем, чтобы поймать тот самый волшебный момент.

Предлагаю вам окунуться в мир миниатюрных и сладких глазок, щечек, ручек и носиков:)

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