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Новорожденные улыбки: самые счастливые и позитивные фото
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Новорожденные улыбки: самые счастливые и позитивные фото 

Карельские вести 54 минуты назад
Сэнди Форд — профессиональный фотограф из Лондона. Она запустила замечательный проект и прославилась благодаря ему на весь мир. Сэнди делает чудесные фотографии новорожденных детей. Уникальная теплая атмосфера, милые костюмы и шляпки, красивые аксессуары, мягкость и нежность — вот как можно описать ее стиль. Такие милые снимки улыбающихся младенцев способны растопить даже самое холодное сердце.
Сэнди говорит, что уже даже научилась предугадывать улыбку ребенка. Она подолгу сидит с камерой перед младенцем, чтобы поймать тот самый волшебный момент.
Предлагаю вам окунуться в мир миниатюрных и сладких глазок, щечек, ручек и носиков:)
Если вы заинтересовались работами Софи, предлагаю вам посетить ее сайт, где вы найдете еще очень много позитивных фото, посвященных деткам и беременности.
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