Что такое грунтовка и для чего она нужна

Ремонт — это длительное и серьезное мероприятие, включающее в себя множество различных действий. Проводится он в несколько этапов. Одним из наиболее важных этапов является грунтование поверхностей. Иногда владельцы квартир или частных домов в попытке сэкономить или ускорить весь процесс игнорируют эту стадию, что приводит в итоге к печальным последствиям: пятна на стенах, отстающие обои, отслаивающаяся краска — вот неполный список возможных неприятностей. Сегодня мы поговорим о том, для чего предназначены грунтовочные составы, каких они бывают видов и как их использовать в ходе ремонтных работ.

Грунтовка представляет собой жидкую однородную смесь, которой обрабатывают стены до того, как покрыть их слоем отделки. Благодаря своим качествам и свойствам, грунтовка обеспечивает высокую степень адгезии между рабочими плоскостями и наносимыми на них материалами, обеспыливает и обеззараживает поверхности, препятствуя возникновению коррозии, плесени и грибков, а также создает особое защитное покрытие, которое предотвращает попадание влаги на стены и потолок. К тому же, грунтовочный состав предохраняет декоративные покрытия от чрезмерного пересыхания и способствует разравниванию поверхностей, нивелируя их мелкие дефекты и устраняя шероховатости, благодаря чему краска, лак, обои и иные виды отделочных материалов ложатся на них гладко и аккуратно. Помимо всего прочего, грунтовка позволяет существенно снизить расход лакокрасочных материалов, так как в некоторой степени предотвращает их чрезмерное впитывание в стены.

При выборе подходящего состава необходимо учитывать не только его параметры, но и иные факторы:

— тип поверхности, на которую наносят раствор (бетон, металл, дерево, шпатлевка, кирпич и т.п.);

— условия, в которых проводятся работы (температурный режим, влажность, внутренние или наружные работы).

Выделяют следующие виды грунтовок (по основному компоненту состава):

— алкидные (применяются в том случае, когда обрабатываемая поверхность обладает низкой степенью впитываемости — например, металл, стекловолокно, кафель, дерево);

— универсальные водные, или акриловые (служат для укрепления основания и могут быть использованы для кирпича, цемента, бетона, дерева, ДВП, ДСП, штукатурки, гипсокартона, а также под обои из стекловолокна);

— влагоизоляционные (препятствуют негативному воздействию влаги и помогают предотвратить появление плесени и грибков);

— грунтовки на минеральной основе (нужны при обработке поверхностей из минеральных материалов, подходят для бетона, кирпича, штукатурки, керамзитобетонных и газосиликатных блоков);

— изоляционные (сдерживают появление следов от сажи, никотина и иных веществ).

Обычно составы бывают прозрачные или матовые с молочным оттенком, чтобы их можно было использовать в качестве основы под финишное покрытие любого цвета, однако в некоторые производители специально добавляют пигмент. Основное правило при выборе цветного грунта — он должен быть светлее выбранного вами отделочного материала, чтобы итоговый цвет соответствовал заявленному на упаковке. Время, необходимое составу для полного высыхания, зависит от его свойств: например, акриловым грунтовкам требуется на это от 4 до 6 часов, а алкидным значительно больше — от 12 до 16 часов. Всю актуальную информацию вы сможете найти на упаковке. Там же указывается количество состава, необходимое и достаточное для обработки 1 кв.м поверхности.

Для качественного нанесения грунтовки на поверхность необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

— валик или кисть;

— шпатель;

— шлифмашинку или наждачную бумагу с мелким зерном;

— шпатлевку;

— грунтовку и емкость под нее;

— химическую смывку;

— средства индивидуальной защиты (очки и перчатки).

Работы нужно начинать с предварительной тщательной подготовки поверхностей: все старые отделочные слои следует удалить при помощи шпателя и химической смывки (если без нее никак не обойтись), устранить следы коррозии, заделать трещины и щели. Неровности, перепады высоты и иные видимые дефекты необходимо устранить путем нанесения слоя шпатлевки. Не забудьте дать этому слою хорошенько просохнуть.

Если обработка поверхностей была осуществлена ранее, то можно начинать с шлифования, а затем и грунтования плоскости. Для этого берется заранее заготовленная емкость, в нее помещается грунтовочный раствор, в который окунается валик или кисть. Наносить состав следует равномерным однородным слоем, не допуская пробелов. Пристальное внимание нужно уделить стыкам стен, пространствам за батареями и иным труднодоступным местам в помещении. Наносят грунтовку обычно не в один слой, а минимум в два или три. Каждый из них должен полностью высохнуть, прежде чем будет нанесен последующий. Время окончательного впитывания у каждого состава разное. К тому же, оно зависит от температуры внутри помещения: чем ниже температура, тем дольше будет высыхать состав. Декоративное финишное покрытие можно наносить сразу после высыхания второго слоя грунтовки.