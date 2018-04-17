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Толстый питон довел австралийку до истерики прямо в кровати
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Толстый питон довел австралийку до истерики прямо в кровати 

Trendymen 47 минут назад
Фото: Trendymen
Толстый питон проник в постель спящей австралийки и быстро довел ее до истерики. Алейя Мэхер не сразу поняла, что вообще происходит — даже для Австралии это небольшой перебор.
Проснувшись от прикосновения холодной рептилии, Алейя в ужасе выскочила из кровати и разбудила весь дом. Родители были скорее недовольны, чем испуганы: оказалось, что это далеко не первое знакомство девушки со змеями.
В наш дом уже несколько раз пробирались змеи, ничего страшного. Даже забавно, что этот питон решил поспать в кровати — Сэнди Мэхер, мать девушки
Сэнди поднялась в комнату дочери, спокойно взяла питона (а робмические питоны вырастают до 4 метров) и выпустила ее на волю. Стальные, то есть стальная сила воли у этой Сэнди!
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