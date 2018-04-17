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Управление сельского хозяйства Псковской области назвало лучшие молочные хозяйства региона
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Управление сельского хозяйства Псковской области назвало лучшие молочные хозяйства региона 

Псковская губерния 43 минуты назад
Управление сельского хозяйства администрации Псковской области назвало лучшие хозяйства по надою молока на корову на 1 апреля 2018 года: лидерство сохранило ООО «Слактис» (Великие Луки): предприятие показало результат в 2 764 кг на одну фуражную корову. Свои места в тройке лидеров также сохранили ООО «Добручи» (Гдовский район) с 2 016 кг на одну фуражную корову и КФХ Лопотов: хозяйство показало результат в 1 939 кг на одну фуражную корову. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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