Делаем деревянные перила для лестницы своими руками

Деревянная или металлическая лестница является неотъемлемым атрибутом любого двух— или трехэтажного частного загородного строения. Обычно эта конструкция занимает немало места в доме, поэтому она должна не только выполнять основные свои функции, а именно — обеспечивать всем членам семьи комфортное перемещение с одного яруса на другой, быть надежной и прочной, но и органично вписываться в интерьер. Безопасное передвижение по лестнице обеспечивают специальные заградительные элементы — перила, которые могут совмещать в себе функциональность, практичность и внешнюю привлекательность. Предлагаем сегодня поговорить о том, как правильно выполнить лестничное ограждение в доме своими руками.

Лестничная конструкция состоит из следующих элементов:

— стойки;

— тетивы;

— косоуры;

— ступени;

— больцы;

— перила.

Стойки являются основными опорными элементами, тетивы и косоуры выполняют функцию поддержки всей конструкции снизу и с торцов. Ступени соединяются больцами (они представляют собой крепежи из металла). Перила здесь — единственный не обязательный элемент, устанавливающийся по желанию собственника. Однако для обеспечения должного уровня безопасности специалисты рекомендуют их предусматривать еще на стадии разработки проекта.

Выбор материала для создания лестничных ограждений весьма широк: это может быть бетон, пластик и даже камень. Однако самым востребованным считается металл и древесина. Соответственно, первым делом следует определиться с типом используемого материала, и лишь после этого приступать к непосредственному изготовлению перил.

Перила состоят из следующих основных элементов:

— балясины (надежно закрепленные стойки, примыкающие к тетиве или ступеням, и располагающиеся на равном расстоянии друг от друга);

— тумба (массивная тяжелая стойка, находящаяся в конце лестницы; к ней крепятся поручни);

— поручни (верхний монолитный элемент, планка, надежно зафиксированная над конструкцией перил).

Существует ряд стандартных требований к заградительной конструкции:

— высота ее должна составлять не менее 900 мм;

— оптимальное расстояние между балясинами — 140-210 мм);

— поручни важно сделать удобными (не широкими, но и не узкими) и при этом идеально гладкими;

— если лестница узкая, примыкающая одной стороной к стене, то делают один пролет ограждения, в иных случаях принято устанавливать две заградительные конструкции;

— при наличии в доме детей, высокую или крутую лестницу следует оборудовать дополнительными перилами небольшой высоты.

Для того чтобы самостоятельно сделать перила из дерева, сначала нужно выбрать его породу. Это может быть дуб, бук, сосна или береза. Обращаем ваше внимание на то, что для обеспечения устойчивости и долговечности конструкции, все элементы следует выполнять из дерева одной породы. Наиболее доступной по цене является сосна, однако, она имеет неравномерную структуру, вследствие чего при последующей обработке (покраске) может получиться неоднородный оттенок. Самым надежным, прочным и долговечным считается дуб, но стоимость его весьма велика. По своим качественным характеристикам бук соответствует дубу, однако этот материал нельзя пересушивать. В этом случае при низкой влажности детали могут деформироваться из-за разрывов волокон. Береза хороша в обработке, обладает плотной структурой и отсутствием сучков, но при этом она подвержена перепадам температур, из-за чего начинает терять свои свойства, трескаться, иногда даже гнить.

Как уже упоминалось ранее, перила состоят из тумбы, балясины и поручня. При определенном умении и наличии навыков работы с деревом, можно сделать так, что балясины будут служить не только опорным элементом, но и декоративным украшением помещения. Самым простым вариантом становится работа с плоскими балясинами шириной 100-130 мм и толщиной 30-35 мм, в которых вырезают несложный геометрический узор. Наша конструкция будет иметь следующие размеры: высота — 950 мм, ширина поручня — 50 мм, расстояние между ступенями и перилами — 100 мм. Путем элементарных вычислений получаем необходимую высоту балясин — 800 мм. Подготавливаем заготовки соответствующего размера, придаем им, если нужно, фигурную форму, обрабатываем все поверхности до гладкого состояния, торцы зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном и отполировываем их.

Так как плоские балясины представляют собой довольно тонкие и хрупкие элементы, то крепить их рекомендуют не напрямую к ступеням, а на отдельно смонтированный поперечный брус, расположенный на 100 мм выше тетивы. Таким образом, мы получаем своеобразную раму, в которую нужно вставить детали и расположить их на равном расстоянии друг от друга с шагом не более 150 мм. Крепятся балясины на металлические шпильки, либо типом соединения «шип-паз», где длина углубления должна равняться ширине балясины, а пазы, вытачиваемые в верхнем торце поперечного бруса и в нижней части поручня, иметь глубину около 20 мм. Так как лестница имеет наклон, то нижние торцы планок должны быть ровными, срезанными под углом 90 градусов, а верхние — в соответствии с углом наклона конструкции. Поручень монтируется последним, после того, как будут закреплены все балясины. Его предварительно скругляют с трех сторон и тщательнейшим образом шлифуют. Финальным этапом становится нанесение морилки, лака или краски на все деревянные поверхности.