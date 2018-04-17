Whirlpool на выставке EuroCucina 2018: четыре уникальных бренда, единый образ совершенства

МИЛАН, April 17, 2018/PRNewswire/ — Whirlpool Corporation, ведущий производитель бытовой техники в мире, представляет инновационные продукты, уникальные элементы и новейшие конструкционные решения четырех своих брендов: KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint и Indesit. На стенде компании Whirlpool будет представлена информация о возможностях конструкторских и технологических решений преобразовать процесс приготовления пищи: от составления меню и хранения продуктов до кулинарной обработки, очистки посуды и помещения. Современная бытовая техника способна упростить каждый этап этого процесса, благодаря чему любой пользователь сможет готовить сложные блюда и включать их в ежедневное меню.

Стенд компании Whirlpool на EuroCucina (павильон 11 — стенд A11-A15-B14-B18) оформлен как жилое помещение площадью 1700 м2, в котором посетители могут по-настоящему оценить продукты и различные варианты их использования в повседневной жизни.

KitchenAid

Бренд KitchenAid представлен на EuroCucina новой встраиваемой техникой: индукционной плитой Sous Chef, серией улучшенных многофункциональных духовых печей 2018, а также серией XXL холодильника Combi, который обеспечивает лучшую сохранность шедевров кулинарного искусства и больший объем.

Whirlpool

Whirlpool представит новую высокотехнологичную бытовую электронику, входящую в элитную коллекцию W Collection, которая включает встраиваемые духовые печи, микроволновые печи, варочные поверхности и вытяжки, поддерживающие соединение с сетевым приложением 6TH SENSE. Кроме того, на выставке также будут представлены две морозильные камеры: встраиваемая SPACE400 и W Collection 4 Doors, которая отслеживает температуру и автоматически регулирует настройки, чтобы продукты сохранились дольше.

Hotpoint

Hotpoint представит новые продукты в лучшей коллекции встраиваемой бытовой техники 2019, которая обладает уникальным сочетанием гибких характеристик, надежного качества и оригинальной конструкции. В качестве завершающего штриха своей коллекции, Hotpoint представит встраиваемую морозильную камеру шириной 70 см и объемом 400 л, новую морозильную камеру Active Quattro и компактную посудомоечную машину шириной 45 см.

Indesit

Indesit на выставке EuroCucina представит полную линейку встраиваемой кухонной электротехники Aria и новую посудомоечную машину шириной 45 см с функцией Push&Go. Серия Aria включает встраиваемую духовую печь стильного дизайна с функцией Turn&Cook, микроволновую печь, индукционные и газовые варочные поверхности, а также стильные вытяжки.

Для получения более подробной информации посетите страницу по адресу: http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu Контактная информация: Whirlpool EMEA Edda Laudi (Эдда Лауди) edda_laudi@whirlpool.com Alessandro Magnoni (Алессандро Маньони) alessandro_magnoni@whirlpool.com Source: Whirlpool Corporation