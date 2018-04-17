Пес, который решил украсить собой фотосессию, посвященную помолвке

Когда влюбленные Меган и Крис решили обручиться, они по этому случаю обратились к фотографу, чтобы устроить нежную и красивую фотосессию. По крайней мере, им так хотелось. Но получилось нечто более оригинальное и драйвовое. А все потому, что у таксы Меган было свое видение фотографий этого значимого и памятного события молодых. Коварный пес сделал себя главной звездой шоу!

Луи постоянно вертелся напротив объектива и заслонял собой влюбленных.

Как рассказывает фотограф Карин Бердал, Меган и Крис говорили ей, что Луи очень нравится играть в опавшей листве, но никто не ожидал, что он будет вытворять такое!

Такса не впервые ведет себя подобным образом. Возможно, пес просто ревнует?