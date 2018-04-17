Haier изобрела первую в мире бытовую машину для чистки обуви,

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 16 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — 15 апреля этого года, в ходе 123-й сессии Кантонской ярмарки, компания Haier представила первую в мире бытовую машину для чистки обуви, тем самым создав принципиально новую категорию средств защиты и ухода за обувью. Для данного устройства была разработана первая в отрасли технология стереоскопического распыления, которая не только устраняет повреждения, наносимые обуви при традиционной чистке щётками, но и предоставляет пользователям более удобный и комфортный способ ухода за этим важным предметом гардероба.

Существует три метода чистки обуви. Первый — это ручная мойка, сложный процесс, требующий значительных усилий и временных затрат, а также наличия большого числа разнообразных щёток; второй — стирка в стиральной машине, что не только приводит к перекрёстному загрязнению одежды, но и повреждает обувь, при этом совершенно не гарантируя надлежащего эффекта. И, наконец, третий — это обращение в специализированный центр, где ваша обувь проходит чистку вместе с вещами других людей. Однако в традиционных коммерческих машинах для чистки обуви по-прежнему используются щётки, что не обеспечивает надлежащего ухода при тщательной чистке, что особенно актуально для обуви высокого качества. Как правило, большинство людей отдают предпочтение ручной чистке.

Машина для чистки обуви от Haier весьма удачно решает эту дилемму. Первая в мире технология стереоскопического распыления воды предполагает использование водяного потока под высоким давлением. Вода проникает вовнутрь волокон, устраняя глубокие загрязнения и минимизируя повреждения, что позволяет обеспечивать одновременно тщательную и деликатную чистку.

Посетители экспозиции компании ставили под сомнение способность нового продукта завоевать популярность и занять достойное место в домах людей. Однако сотрудники Haier пояснили, что данный бытовой прибор по своей конструкции напоминает простую коробку, что позволяет сочетать его расположение со стиральной или сушильной машиной. Устройство не занимает много места и обладает функциями частичной, одновременной и экономичной чистки.

Все последние 12 лет, на протяжении которых компания Haier исследовала варианты прикладного применения модели «RenDanHeYi», стиральные машины этого китайского бренда были созданы на базе проектно-конструкторской разработки 10+N, интегрирующей мировые ресурсы в целях удовлетворения разнообразных потребностей пользователей. Презентация первой в мире бытовой машины для чистки обуви позволяет компании вновь возглавить новую тенденцию — на этот раз в сфере ухода за обувью, — и служит своеобразным эталоном для других предприятий, заинтересованных в разработке собственных продуктов для данной сферы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/677305/Haier_shoe_washing_machine.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Департамент по связям с общественностью, +86-532-8893-7947, lix.690@haier.com