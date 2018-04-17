Фонд Дэвида Линча наградит Стеллу Маккартни 

Фонд Дэвида Линча 8 мая проведет второй ежегодный благотворительный обед «Women of Vision». На нем вручат награды за вклад в индустрию моды и поддержку женщин дизайнеру Стелле Маккартни и исполнительному директору CFDA Ферн Маллис. Все собранные во время мероприятия средства пойдут на помощь женщинам, пережившим домашнее насилие. Фонд Дэвида Линча был основан в 2005 году и с тех пор поддерживает самые разные организации — от помощи ветеранам с ПТСР до поддержки бездомных. С прошлого года его программа «Women of Vision» также помогает женщинам в кризисных ситуациях.