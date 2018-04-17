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Фонд Дэвида Линча наградит Стеллу Маккартни
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Фонд Дэвида Линча наградит Стеллу Маккартни 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Фонд Дэвида Линча 8 мая проведет второй ежегодный благотворительный обед «Women of Vision». На нем вручат награды за вклад в индустрию моды и поддержку женщин дизайнеру Стелле Маккартни и исполнительному директору CFDA Ферн Маллис. Все собранные во время мероприятия средства пойдут на помощь женщинам, пережившим домашнее насилие. Фонд Дэвида Линча был основан в 2005 году и с тех пор поддерживает самые разные организации — от помощи ветеранам с ПТСР до поддержки бездомных. С прошлого года его программа «Women of Vision» также помогает женщинам в кризисных ситуациях.
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