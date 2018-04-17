Водонапорной башне на Плотинке вернут исторический облик

Водонапорную башню на Плотинке — один из символов Екатеринбурга — ждет модернизация. Об этом говорится в экспертизе, которую сегодня опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. В документе описан проект реставрации и приспособления башни.

Здание относится к памятникам промышленной архитектуры. Такие сооружения возводили для заправки паровозов водой при строительстве железных дорог в послереформенной России, в том числе и на Урале. Каждая дорога строила эти сооружения по типовому проекту. Башню на Плотинке построили в конце ХIХ века.

А потом ее, как говорится в тексте экспертизы, несколько раз переделывали. В 1846 году ее интерьеры приспособили под коммунальное жилье. В 1972–1973 годах здесь все обустроили под сувенирный магазин. В начале 2000-х каменная кладка фасадов была покрыта слоем штукатурной обмазки и окрашена лакокрасочным составом. Из-за этого первоначальный облик здания оказался искажен.

В 2016 году башня была официально передана в ведение Музея истории Екатеринбурга. Эксперты описали, что во время их визита на первом этаже здания была экспозиция музея, второй этаж здания не эксплуатировался. Мы писали, что экспозиция закрыта до мая.

Авторы проекта предлагают восстановить исторический цвет отделки фасадов.

«Проектом предлагается выполнить полную очистку гранитной и кирпичной кладки стен первого этажа от окрасочных и штукатурных слоев с последующей заделкой трещин, реставрацией поверхности кладок и расшивкой швов. Угловые гранитные блоки и цокольная часть стен тонируются полупрозрачными составами в соответствии с тоновым решением конца XIX века. Также предлагается выполнить прозрачное антивандальное покрытие каменной кладки», — говорится в документации.

Согласно проектному предложению, поверхность бревен деревянного сруба расчистят от поврежденных слоев, восстановят и покроют защитной прозрачной лазурью. Кроме того, заменят наружную лестницу 1940-х годов. Входные двери и окна оформят по аналогам конца XIX — начала ХХ века. А все поздние ненесущие деревянные перегородки в здании демонтируют.

В планах открыть на первом этаже точку продажи кофе навынос. А на втором этаже разместится смотровая площадка для обзора интерьера памятника архитектуры и исторического инженерно-технологического оборудования.

«Кроме того, в интерьерах первого и второго этажа предполагается размещение временных стендовых тематических экспозиций. Проектируемая вместимость как первого, так и второго этажа принимается не более пяти человек», — говорится в тексте экспертизы.

Документ выложен для обсуждения на сайте управления госохраны. Общественное обсуждение продлится до 10 мая.

Ранее в Музее истории Екатеринбурга показали сувениры и водку, которые продавали в Водонапорной башне в 1970-е. Сотрудники музея искали тех, кто работал там в советское время, чтобы по этим фотографиям восстановить облик сувенирного магазина.