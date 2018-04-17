Технология изготовления табурета своими руками

Для настоящего домашнего мастера нет ничего более приятного, чем сделать что-то полезное для домочадцев своими руками. Простые предметы мебели, вошедшие в семейный обиход, вполне могут быть не приобретены в магазине, а изготовлены самостоятельно. Это поможет не только сэкономить некоторые средства, но и получить индивидуальных размеров стол, стул, табурет. К тому же, такие вещи обычно оказываются более долговечными, чем их фабричные аналоги. Как сделать табурет из дерева своими руками и какую лучше выбрать модель? Сегодня постараемся ответить на эти вопросы максимально подробно.

Табурет — один из самых несложных предметов мебели, который можно выполнить самостоятельно. Поэтому даже если у вас отсутствует необходимый опыт, не стоит бояться — при соблюдении четких инструкций итоговый результат должен оказаться вполне удовлетворительным. Существует несколько вариантов изготовления табуретов:

— табурет элементарной конструкции;

— складная модель;

— модель с ящиком;

— табурет-стремянка.

Безусловно, существует еще множество различных моделей вроде небольшого детского табурета или мини-стульчика с элементами декора (например, с плетеным сиденьем), однако сегодня мы рассмотрим наиболее простой вариант, на базе которого в дальнейшем вы сможете реализовать и более самобытные творческие идеи. Главное, что нужно помнить, приступая к работе по созданию табурета — если вам нужна мебель, которая будет эксплуатироваться лишь внутри помещения, смело используйте фанеру. Для уличной мебели такой материал категорически не подходит. Фанера неизбежно начнет впитывать влагу, затем расслаиваться, следовательно, очень скоро изделие придет в негодность. Для мебели, которая постоянно используется на улице, в качестве основы подходит только натуральное дерево. Лучше всего, если это будет дуб или лиственница. При этом не забывайте о том, что материал нужно будет предварительно обработать специальными влагоотталкивающими составами, дать ему просохнуть, после чего — покрыть финишным слоем краски или лака.

Изготовление табурета элементарной, наиболее простой конструкции осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка чертежа

Отчего-то принято считать, что при создании своими руками простых изделий можно легко обойтись без чертежа. Такое мнение ошибочно, ведь в чертеже прописываются все важные моменты и этапы работ, начиная от закладывания необходимых материалов с указанием необходимых параметров — и до принципов их соединения. В чертеже обязательно проставляются все нужные размеры, благодаря чему вам не придется заниматься подгонкой деталей.

2. Подготовка необходимого инструментария

Для успешной реализации задуманного необходимо запастись набором столярных инструментов, который включает в себя шуруповерт, электролобзик, струбцины, молоток, стамеску, угольник, рулетку, линейку, карандаш, шлифмашинку (с комплектом кругов разной степени зернистости).

3. Основные действия по изготовлению табурета

Классический табурет состоит из следующих элементов: сиденье, царги, ножки, проножки, опоры для установки сиденья. Модель, которую мы предлагаем вам изготовить, будет иметь прямые ножки, высоту — 500 мм, размер сиденья — 450х450 мм. Для нее потребуются следующие материалы:

— брус сечением 50х50 мм, высотой 485 мм — 4 шт (ножки);

— доска от 12 до 20 мм шириной, 450х225 мм — 2 шт (сиденье);

— брус сечением 30х60 мм, длиной 441 мм — 4 шт (царги);

— деревянный шкант, диаметр 10 мм, длиной 30 мм — 4 шт (крепление сиденья к основанию);

— клей столярный;

— саморезы.

Итак, работа по сборке табурета производится по следующей схеме:

1. Склеивание досок для сиденья.

Детали должны быть предварительно качественно обработаны, выверены по размеру и отшлифованы надлежащим образом. На торцевые стороны досок наносится клей, затем сами доски соединяются между собой и стягиваются в струбцинах. Готовой конструкции дается определенное время на полное высыхание.

2. Изготовление ножек.

Берутся 4 бруска 50х50 мм, длиной 485 мм. Они отшлифовываются, делаются ровными и гладкими. Срезы тоже должны быть ровными. Высота всех четырех ножек должна быть одинаковой. Далее на ножки наносят разметку, которая позволяет определить месторасположение соединительных пазов, в которые будут входить царги. Пазы выпиливаются при помощи стамески или ручного фрезера. Края царг обрабатываются; на них вырезаются шипы. Их размер должен быть по всем параметрам на 1-1.5 мм меньше, чем предназначенные для них отверстия пазов в ножках.

3. Сборка каркаса.

Ножки собираются попарно. Крепление осуществляется на царги по типу «паз-шип» путем вклеивания. Каждая из получившихся рам стягивается в струбцинах. Дается время на полное высыхание клеевого состава. После этого связанные попарно ножки тоже соединяются царгами в единый каркас и фиксируются в струбцинах до полного склеивания. Финальным действием становится укрепление основной конструкции при помощи саморезов.

4. Крепление сиденья.

Для закрепления сиденья необходимо нанести разметку на обратной стороне панели, а затем сверху по ней нанести клеевой состав. Панель кладется на основание табурета, при необходимости выравнивается и плотно прижимается. По углам высверливают отверстия, диаметр которых должен быть на 1-1,5 мм больше подготовленных шкантов, а глубиной — на 5 мм меньше высоты. В эти пазы заливает клей, после чего вводятся шканты. Имеющиеся излишки клея удаляются сразу же. Верхняя часть шканта удаляется и шлифуется до получения ровной плоскости. Сиденье стягивается с царгой струбцинами до полного высыхания клея.

5. Покраска готового табурета.

Полностью готовую конструкцию нужно будет покрыть лаком или краской. После высыхания финишного покрытия можно пользоваться табуретом долгие годы.