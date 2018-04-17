Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь

Эвелина Бледанс борется за свое здоровье. Популярная комедийная актриса призналась, что тяжело больна, и ей даже грозила потеря слуха.

Эвелина Бледанс создает видимость счастливой, не обремененной проблемами, привлекательной женщины. Артистка всегда улыбчива и остроумна. Сложно представить, что даже у такой искрящейся женщины может случиться что-то плохое в жизни. Несмотря на яркий веселый образ, Эвелина предпочитает не афишировать неприятные ситуации в жизни. К примеру, все помнят, что лишь спустя месяцы она рассказала общественности о своем разводе.

На сей раз актриса призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Как обычно, Бледанс сделала это уже постфактум, когда вовсю лечится. «Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься — улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятние, лететь по 6 часов в одну и другую сторону… Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», — пожаловалась Эвелина.

Далее актриса рассказала, что вовремя посетила врача, который предупредил ее о серьезных последствиях, которые ей грозили, если бы она проигнорировала профессиональную помощь. «Хорошо, что все-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять😱😱😱, а еще заставила себя поспать днем и пить ооочень много жидкости, а теперь еще и антибиотик🙄, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось», — констатировала актриса.

Бледанс рассказала, что уже прошла не очень приятную процедуру в борьбе за свое здоровье. «Сегодня мне лор впервые сделала кукушку🤯 Пробовали? Это ой! Завтра обещают еще более „интересные“ процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться… Не болейте мои хорошие!» — обратилась к многочисленны поклонникам Эвелина. Отметим, что фанаты немедленно отреагировали на тревожное сообщение Бледанс и осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления и советами по быстрому выздоровлению.