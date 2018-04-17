«Я не думала, что до такого дойдет»: онкобольная москвичка переписала наследство на подругу‐кришнаитку

Онкобольная москвичка перед смертью переписала многомиллионное наследство на подругу‐кришнаитку. Полтора года родные пытались доказать в суде, что девушку специально заманили в религиозную секту, чтобы обманным путем оформить наследство. В понедельник в Пресненском суде Москвы слушалось дело, на котором было вынесено решение не в пользу родственников.

Три квартиры в Москве, загородный дом и семейный бизнес — все это теперь принадлежит Анне Газиной, владелице индийского центра аюрведы. Общую стоимость наследства, которую оставила

45-летняя

москвичка Валерия Гамаюнова перед смертью своей подруге и наставнице по духовным практикам, родные оценивают больше чем в 100 миллионов рублей. За ‪три дня до смерти женщина составила рукописное завещание на своих родственников, но уже после похорон выяснилось, что завещаний — два. Одно из которых — нотариально заверенное. Именно его суд принял во внимание, когда рассматривал это дело.

Правды не добьешься, потому что они все подчистили, подправили, где надо, адвокат не может ответить ни на один вопрос, ни где она работает, ни кто она, чем занимается. Ничем! Потому что они сюда приходили со своими бубенчиками, в простынях зимой

— Наталья Косолапова, двоюродная сестра Валерии.

Перед смертью Гамаюнова боролась с онкологией, ей часто кололи морфин. Родные уверены — в таком состоянии человека легко обмануть, подсунув документ на подпись. Теперь Наталья Косолапова бережно хранит те журналы о вечном индийском счастье, которые ей приносила сестра. В той же папке фотографии, где они еще все вместе: «Вот Лерочка у нас дома с моей дочерью, 35 лет назад. Вот рядом мама с папой ее».

Кришнаитством

45-летняя

Валерия Гамаюнова увлеклась после затяжной депрессии. Личная жизнь не сложилась, родители умерли. На встречах с родственниками женщина все чаще упоминала о том, что в новой религии нашла успокоение.

Так это понятно было, и Лера этого не скрывала, что она увлеклась Кришной. Другое дело, что мы ее не оттягивали от этого, она говорила, что ей так спокойней, журналы эти привозила, но я не думала, что до такого дойдет. Да и мы забеспокоились уже, когда ее начали намеренно от нас ограждать, наверное, чтобы мы влияния на нее не имели

— Наталья Косолапова.

Перед смертью Валерия уехала в Индию.

Братья-кришнаиты

окружили ее там заботой за ее же деньги. Родственники приезжали, но сделать уже ничего не могли.

И вот когда наша родственница прилетела уже туда к ней в Индию, когда она в хосписе лежала, Лерочка ей говорит: «Посмотри, как мне тут хорошо, как за мной ухаживают». А та ей говорит: «Это спасибо скажи своим родителям! Это они все заработали, а тебя за эти деньги лечат здесь». А эти подруги прыгали вокруг нее с бубнами и кричали: «Уходи из тела, уходи!»

— Наталья Косолапова.

Правда подруги Анны, которой Валерия отписала все свое наследство, рядом с ней не было, ни в момент смерти, ни на похоронах. Родным даже не дали похоронить тело. «Ее сожгли, причем ее очень долго не хоронили. Мы очень просили, можно нам хотя бы коробочку с прахом, чтобы мы здесь захоронили, нам сказали — нет! Там же не хоронят, там сжигают и развеивают прах и все», — рассказывает двоюродная сестра Наталья Косолапова.

На суде теперь уже обладательница многомиллионного состояния так и не появилась. Адвокат от комментариев отказался. На своей странице в соцсетях Анна активно рассказывает о своем центре аюрведы, который находится в закрытом жилом поселке «Эдем» на севере Москвы. Но вместо нее съемочную группу встретил администратор. На вопрос, когда она бывает на месте, ответили: «Мы не знаем, она здесь как начальник, нам не сообщает». Здесь же, в этом поселке

бизнес-класса

через два дома и живет Анна, но дома ее тоже не оказалось.

Родные Валерии Гамаюновой отмечают, что Газина вообще не любит общаться. За время их дружбы с Валерией, никто ее даже не видел. А после того, как наследство вступило в силу — они общались один раз. От нее узнали, что квартиры, полученные в наследство, она сдала.

Несмотря на то, что суд вынес окончательное решение по делу, которое длилось больше полутора лет, родные Валерии Гамаюновой намерены его обжаловать. Они до сих пор не верят, что их Лера, которая так тепло всегда относилась к своей семье, могла в один день переписать все имущество на совершенно чужого человека.