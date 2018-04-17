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Американка потратила состояние на внешность подружки кролика Роджера
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Американка потратила состояние на внешность подружки кролика Роджера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская модель Карли Мерсола (Carly Mersola) потратила целое состояние ради внешности своего кумира — подружки кролика Роджера. Ее историю рассказало издание Daily Mail.
Мерсола заплатила больше 50 тысяч долларов (около 3,1 миллиона рублей) на многочисленные пластические операции. 26-летняя модель увеличила губы и грудь, добившись размера H, а также изменила форму подбородка с помощью имплантанта и инъекций ботокса. Все это она сделала, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит, роковую красавицу из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», известную своими внушительными формами и тонкой талией.
Модель не собирается останавливаться на достигнутом: в будущем она планирует скорректировать форму ягодиц и еще больше увеличить грудь. «Я хотела увеличить то, что дала мне природа. До операций я была не столь заметной, но, как по мне, красивой», — комментирует свои операции Мерсола. По ее словам, некоторые врачи отказываются увеличивать ей губы еще больше, потому что боятся осложнений.
Мерсола не боится осуждения окружающих, так как считает, что искусственная внешность интереснее натуральной, поэтому пластические операции делают ее счастливее. «Всегда надо делать то, что делает тебя счастливым. Не имеет значения, что подумают другие, пока ты не причиняешь им вред», — отметила она.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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