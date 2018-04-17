«С годами только краше»: в чем секрет вечной молодости 50-летней Валерии

Певице Валерии 17 апреля исполняется 50 лет. Юбилей женщина проводит не в компании близких на отдыхе, а летая с одного концерта на другой. Тело звезды также вызывает восхищение. Поклонники не скрывают восторга, но и недоумевают, как можно выглядеть даже краше, чем в молодости.

В преддверии юбилея знаменитости поклонники, которые были с ней с далеких 90-х, расчувствовались и предались ностальгии. Они достали старые журналы, которые сохранили до сих пор, и обнаружили, что сейчас 50-летняя женщина выглядит даже лучше, чем когда поднималась к славе. Звезда даже не стесняется позировать перед камерами без макияжа. Кроме того, Валерия успела стать мамой, пережила тяжелый брак и развод, но все это ни капельки не сказалось на ней. Более того, когда женщина встретила своего нынешнего мужа продюсера Иосифа Пригожина, она стала будто бы молодеть. Валерия сменила имидж и стиль, стала тщательно следить за своим питанием, а в последние годы просто одержима фитнесом, из-за чего добавила много танцевальных номеров в свои шоу. В преддверии юбилея женщина даже решилась на обнаженную фотосессию для обложки глянцевого журнала.

Интернет-пользователи терзаются в догадках, в чем же секрет молодости Валерии. «Кому душу продала, чтобы так выглядеть? Тоже хочу» «Я чувствую у нее где-то лежит портрет, который стареет вместо нее, как у Дориана Грея» «С годами только краше. Так не бывает!» «Не каждая молодая имеет такое тело, а тут дама 50 лет. Не дама, девочка!» «Я не могу есть теперь, зная, что можно в 50 иметь такое тело» «Кто-то к 50 доходит до того, что начинает прятать свое тело и поменьше мелкать в телевизоре, а Валерия только начала оголяться, да еще концерты и не покидает экраны. Молодец!»

Валерия в одном интервью как-то обмолвилась, что была бы рада иметь совместных с Пригожиным детей. Но, если раньше это казалось невероятным, то при современном развитии медицины и такой прекрасной форме звезды, многие уверены, что она и на это тоже способна.

Знаменитая российская певица Валерия удивила многих своих поклонников, когда решила заняться бизнесом. Артистка на днях сообщила, что открыла продажу правильного питания стоимостью более 100 тысяч рублей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!