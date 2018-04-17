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Tatler Teen 2018: Кафельникова показала шоколадный загар и новую прическу, а дочь Навки и внучка Третьяка — стройные ноги в…
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Tatler Teen 2018: Кафельникова показала шоколадный загар и новую прическу, а дочь Навки и внучка Третьяка — стройные ноги в… 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Уже в третий раз Tatler собирает самую перспективную молодежь столицы и устраивает шумную вечеринку с обилием сладостей, необычных закусок, газировки и попкорна. Вот и этот год не стал исключением. Поиграть в баскетбол и аэрохоккей, сделать крутые снимки, а после зажечь под треки «Розовое вино» и «Моряк» популярного рэпера Fedukа пришли многие дети знаменитостей.
Так, среди гостей вечера были замечены Алеся Кафельникова, продемонстрировавшая шоколадный загар и новую прическу, а также дочь Татьяны Навки Саша Жулина и внучка Владислава Третьяка Анна Емшанова, выбравшие для выхода в свет черные мини-платья с кружевом.
Особое внимание привлекла экс-участница шоу «Танцы» Александра Киселева. На вечеринку девушка пришла в лакированном красном плаще oversize, дополнив образ крупными красными серьгами и серебристыми лодочками.
Подробнее о том, как прошла Tatler Teen Party 2018, узнаешь, посмотрев нашу фотогалерею.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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