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Порядка 4 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Ступине
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Порядка 4 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Ступине 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В минувшие выходные в городском округе Ступино прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой продали порядка 4 тонн овощей и фруктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«На социальной ярмарке «Ценопад», которая прошла с 12 по 15 апреля в городском округе Ступино были зафиксированы рекордные продажи овощей и фруктов — реализовано 3 910 килограммов», — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
На втором месте по популярности у покупателей стала рыба — ее продали 3 680 килограммов. Также большим спросом пользовались консервированные продукты — продано 2 600 штук, сухофрукты — продано 950 килограммов, колбасные изделия и молочная продукция.
Кроме того, производители представили более 20 наименований продукции, на которую распространялась дополнительная скидка до 70%.
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