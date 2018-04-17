Порядка 4 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Ступине

В минувшие выходные в городском округе Ступино прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой продали порядка 4 тонн овощей и фруктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На социальной ярмарке «Ценопад», которая прошла с 12 по 15 апреля в городском округе Ступино были зафиксированы рекордные продажи овощей и фруктов — реализовано 3 910 килограммов», — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

На втором месте по популярности у покупателей стала рыба — ее продали 3 680 килограммов. Также большим спросом пользовались консервированные продукты — продано 2 600 штук, сухофрукты — продано 950 килограммов, колбасные изделия и молочная продукция.

Кроме того, производители представили более 20 наименований продукции, на которую распространялась дополнительная скидка до 70%.