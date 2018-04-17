Дорога, проверенная стаканом, не прошла проверку ведром

Активисты из «Авто-Мото Ассоциации» (АВАМТ) проверили состояние дорожного полотна в Военном городке Новосибирска, где в прошлом году ездил мэр со стаканом воды на капоте Audi.

Невысоким оказалось качество дорожного полотна на участке улицы от Богаткова до Тополевой, которая проходит через бывшую территорию Военного городка, где в прошлом году положили новый асфальт. Работу в октябре прошлого года принимал лично мэр Анатолий Локоть , причем довольно оригинальным способом. Он поставил стакан воды на капот служебного Audi и на небольшой скорости проехал по отремонтированному участку. Вода не расплескалась, мэр был доволен, напомнив, что ранее эта дорога принадлежала военным и по ней ездили только на танках и самоходках.

Однако весной, судя по видеосюжету новосибирских активистов «Авто-Мото Ассоциации» Алексея Носова Владимира Кириллова , выяснилось, что качество дороги не такое уж и высокое, каким оно казалось осенью прошлого года. «Какой стакан, Анатолий Евгеньевич?! Тут ведра падают!» — пишут на своей странице в соцсетях общественники. Ведро воды на капоте УАЗа Алексея Носова не продержалось и 10 метров, упав при попадании колеса в выбоину.

Свою акцию общественники назвали весенним стартом автопробега «Дорогами Локтя», с помощью которого они измеряют весенние разрушения дорожного полотна недавно отремонтированных улиц в Новосибирске. В своем видеосюжете общественники поясняют, что стакана под рукой у них не оказалось, и им пришлось использовать синее ведерко.

Напомним, что мэр не в первый раз проверяет качество дорог с помощью стакана воды на капоте. В сентябре 2014 года, перед открытием только что отремонтированного дублера ул. Богдана Хмельницкого — улицы Объединения — мэр достал граненый стакан, налил воды и поставил на машину. Стакан проехал на капоте

1,5 км Однако видеоролики общественников, сделанные всего лишь через год, заставляют усомниться в качестве выполненных работ.

Видео со страницы Алексея Носова в Facebook