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Англичанка шесть лет пытала бойфренда-инвалида
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Англичанка шесть лет пытала бойфренда-инвалида 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
22-летняя англичанка несколько лет пытала своего бойфренда, при этом в глазах окружающих оставаясь примерной добропорядочной девушкой.
Она окончила престижный колледж и в свободное время помогала голодающим в Африке детям, однако за маской приличной хрупкой девушки все это время прятался социопат, пишут зарубежные СМИ.
Со своим бойфрендом она познакомилась в 2012 году и быстро настояла, чтобы они съехались. Тогда им было по 16 лет. Молодой человек страдает гидроцефалией. Она не разрешала ему самостоятельно выбирать одежду, покупая ему только очень неудобные вещи, обливала кипятком, тыкала в него ножом и не позволяла обращаться к врачам. Девушка контролировала все аспекты его жизни и даже сама вела за него страницу в фейсбуке, где от его имени писала, как ему повезло с любимой. За непослушание она наказывала парня, лишая секса на несколько месяцев.
Это могло продлиться еще много лет, но однажды соседи услышали крики и вызвали полицию. Стражи порядка обнаружили, что парень весь изранен, а руки и тело покрыты ожогами.
Суд приговорил мучительницу к 7,5 годам тюрьмы. Кроме того, к своей жертве она не сможет приблизиться больше никогда.
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Женский форум
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