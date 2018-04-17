Птиц ждут квартиры

Ребята откликнулись на просьбу пожилой пары и помогли развесить скворечники во дворе их дома. Теперь Николай Петрович и Валентина Ивановна смогут наблюдать за жизнью птиц прямо из окон своей квартиры.

Это люди с добрейшими сердцами, которые всегда радушно принимают гостей, даже если эти гости — птицы! В редакцию «Вечерней Москвы» они обратились за помощью: за зиму сделали новые дома для птиц, а повесить некому.

— Скворцы любят жить на высоте второго-третьего этажа, — поясняет Валентина Ивановна Ридлевская, именно она позвонила в редакцию. — Нам больше восьмидесяти лет, и сами справиться с такой сложной задачей мы не можем, да и лестницы у нас нет.

Ее супруг Николай Петрович Косткин, плотник с шестидесятилетним стажем, с зимы готовился к приему весенних гостей — мастерил скворечники. Комфортабельные, внутри даже лесенка есть — для птенцов.

Он вообще не может сидеть без дела, а забота о птицах — давняя традиция. На деревьях вокруг дома, где живут пенсионеры, то старый скворечник, то кормушка. Каждая — как произведение искусства, двух одинаковых не найти. И размер у всех свой: для птиц разной величины.

— Птиц зимой кормили всем домом, соседи с удовольствием присоединяются к нашей затее, — улыбается Николай Петрович. — Да и сейчас постоянно досыпают то зерно, то семечки.

Уже наступила весна, домики построены, скворцы прилетели. Но заселение пришлось отложить на неопределенный срок.

— Мы обращались в ЖЭК, три недели пытались просить о помощи, — сетует Валентина Ивановна. — Никто не отказывал, обещали прийти. Но результата не было. А скворцы-то уже прилетели, они ждать не могут. Вот и решили позвонить в газету.

Юнкоры сразу отозвались на просьбу о помощи. Лестницы тоже быстро нашлись — их одолжили рабочие, занимающиеся капремонтом дома.

Подготовительный этап пройден, осталось главное. На земле проходит инструктаж: Николай Петрович объясняет юнкору Владиславу Арапову, как правильно вешать скворечник: как можно выше, хорошенько закрепить проволокой. Затянуть потуже, чтобы ветер не беспокоил будущих жильцов.

Влад забирается на лестницу.

Обязательно на верхнюю ступеньку — чтобы скворцам не досаждали коты. Закрепляет скворечник. Но получается не сразу.

— Слезай, — командует Николай Петрович. — Давай покажу.

И сам забирается на лестницу.

Профессионалу нелегко видеть, как неумело школьник управляется с инструментами.

— Я в первый раз вешаю скворечники, — признается Владислав. — На словах примерно понял, что надо сделать. Но в действительности все оказалось не так просто. Да и лестница иногда угрожающе качалась.

Дальше дело пошло быстрее.

Во время работы многие соседи выглядывали из своих окон и оживленно давали советы, где скворечники будут смотреться лучше. А кто-то даже просил повесить деревянные домики для птиц поближе к их окнам. Все пожелания учитывались.

— Мне эта идея очень нравится, я бы даже сама хотела делать скворечники, — загорелась Мария Сидоровна, наблюдавшая за работой из своего окна.

Только этот труд под силу далеко не каждому — прочные скворечники, которые прослужат не один год, не вырежешь из молочных пакетов. Для этого нужно умение, навык и сила, которых Николаю Петровичу не занимать.

Мастер подарил нашей редакции один из птичьих домиков и строго наказал, чтобы мы его повесили как можно раньше.

С удовольствием выполнили это распоряжение, мастер-то у нас теперь есть! Наверняка скворцы по достоинству оценят новую жилплощадь.