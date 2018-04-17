На Святоозерской, 15 прошло полюбившееся жителям района мероприятие

В субботу в Кожухово прошел Фримаркет. По счету — это уже второе мероприятие, первое состоялось в феврале, и оно получило положительные отклики горожан.

В этот раз, на бульваре на Святоозерской, 15 установили шесть палаток и столы. Здесь можно было найти вещи, игрушки. Большим спросом пользовались теплые вещи, хотя, казалось бы, ужу весна. Даже шуба из бобра быстро нашла свою новую хозяйку.

Как рассказала организатор Фримаркета Алла Фаттахова, разобрали почти все, остатки вещей направлены в фонд. Теперь все ждут следующего сбора.

Отметим, что кроме полезного взаимообмена одеждой, желающие еще могли спеть или сыграть на любимом музыкальном инструменте. Аппаратура была предоставлена ГБУ «СДЦ „Триумф“. Также были организованы различные мастер-классы.

Напомним, что Фримаркет— это специальная ярмарка, куда можно принести надоевшие вещи в хорошем состоянии и поменять их на понравившиеся вещи, принесенные другими участниками.