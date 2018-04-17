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Валерия рассказала, как относится к пластике
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Валерия рассказала, как относится к пластике 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Сегодня, 17 апреля, Валерия празднует юбилей. Звезде исполнилось 50 лет. И в это трудно поверить, поскольку Валерия никак не выглядит на свой возраст. При этом звезда не прибегает к услугам пластических хирургов.
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
11 Апр 2018 в 5:40 PDT  Валерия дала эксклюзивное интервью изданию StarHit, в котором рассказала, как относится к возрасту и почему избегает клиник косметологии и пластической хирургии.
«Скажу честно: цифра 50 в паспорте меня немного удивляет, но я стараюсь относиться к возрасту философски. Некоторые вот не думают об этом и даже не помнят, сколько им лет, а артистам забыть не дают: юбилеи мы должны отмечать. Да, с годами приходит опыт — надо тщательнее ухаживать за телом, беречь душу. Но я не устала, чувствую себя молодой и активной», — заявила актриса.
Валерия призналась, что сейчас ее в своей внешности все устраивает, хотя раньше и были шальные мысли что-нибудь в себе изменить. «Раньше приходили такие мысли, но в жизнь так и не воплотились, слава богу: насмотрелась на неудачные примеры. И если прежде мне казалось, что хорошо бы иметь губы попухлее, то теперь я просто горжусь тем, что у меня есть».
Звезда также призналась, что сама она против пластики, даже от ботокса отказалась, а вот некоторые лица современных красоток ее пугают. «Когда вижу деформированные лица девочек лет двадцати с огромными губами, маленькими носами и пухлыми щечками, как под копирку, становится прямо страшно».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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