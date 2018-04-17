Валерия рассказала о суррогатном материнстве, ссорах с мужем и не только в честь юбилея

Сегодня, 17 апреля, популярная исполнительница Валерия отмечает 50-летие! В преддверии своего юбилея артистка дала интервью российскому таблоиду «СтарХит» , в котором рассказала, об отношении к пластической хирургии, своём теле, ссорах с мужем и не только.

О своём возрасте

Скажу честно: цифра 50 в паспорте меня немного удивляет, но я стараюсь относиться к возрасту философски. Некоторые вот не думают об этом и даже не помнят, сколько им лет, а артистам забыть не дают: юбилеи мы должны отмечать.

О пластической хирургии

Раньше приходили такие мысли [прибегнуть к услугам пластических хирургов], но в жизнь так и не воплотились, слава богу: насмотрелась на неудачные примеры. И если прежде мне казалось, что хорошо бы иметь губы попухлее, то теперь я просто горжусь тем, что у меня есть, а сомневающимся достаточно сравнить фото сейчас и 30-летней давности, чтобы понять, что черты моего лица остались такими же.

Если говорить о пластике, то я принципиальная противница филлеров и даже от ботокса давно отказалась.

Я предпочитаю аппаратные процедуры и массажи. Одна из них — глубокий инфракрасный лифтинг на новейшем аппарате BBL. Плюс периодически делаю плазмолифтинг. Не могу сказать, что трачу бешеные деньги на красоту. Я на самом деле еще и экономлю — не употребляю алкоголь, за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты!

О фигуре и комплексах

Мне кажется, я сейчас в лучшей форме, чем в студенческие годы! Тогда у меня были лишние килограммы, а вместе с ними и неуверенность. Не считаю себя идеальной, но поводов стесняться собственного тела у меня нет. К совершенству нужно стремиться, и это тяжелый труд. Я готова много работать.

О ссорах с мужем Иосифом

Да, мы ссоримся постоянно, особенно по пустякам.

Оба упрямые, всегда стоим на своем, иногда отказываемся даже слышать друг друга.

Иосиф человек горячий, вспыльчивый, когда эмоции переполняют, в себе не держит. Но мы всегда находим компромиссы. Нам просто не бывает скучно вместе, всегда есть о чем поговорить.

Певица Валерия

О стиле

Для съемок клипов или фотосессий одежду подбирают профессионалы. А в жизни мне нравится самой придумывать образы, в телефоне даже есть папка, которая так и называется — «Мои луки». Покупаю новую вещь и начинаю перебирать в уме, с чем ее можно сочетать. Когда выходим в свет, то, конечно, советуемся друг с другом, чтобы выглядеть гармонично. Но бывают и смешные моменты. Когда Иосиф едет на мероприятие не из дома и одет, так сказать, не совсем празднично. Вот тогда мы составляем забавный «фэмили лук»: я в платье в пол и Йося в джинсах и толстовке.

Без чего не мыслит своей жизни

Без сцены, без любви, без книг, без ЗОЖ, из банального — без мобильного телефона и весов. Я даже на гастроли их вожу! Потому что в отелях они часто врут.

Иосиф Пригожин и Валерия

О совместном ребенке с Иосифом

Услугами суррогатной мамы точно пользоваться не хотим. А если Бог даст, то будем только рады!

О дружбе в шоу-бизнесе

Наша семья близко дружит с Таней и Витей Дробыш, Валерой и Виолой Сюткиными, Димой и Леной Маликовыми, Стасом Пьехой и многими другими. Безусловно, наше общение не может быть понятием круглосуточным, потому что все эти люди постоянно на гастролях, в перелетах.

Да, в тусовке есть свои законы: многие никогда не скажут тебе правду в глаза, зато за спиной с удовольствием перемоют кости.

Но, положа руку на сердце, могу заявить, что у нас с мужем так не принято.