У Бруклина Бекхэма новая подружка! 

После расставания с Хлоей Морец (21) Бруклин Бекхэм (19) постоянно тусуется в обществе моделей. На прошлой неделе его застали за поцелуями с Лекси Вуд (20).
А вот на «Коачелле» он веселился уже с другой девушкой — Мередит Микельсон (17). Мередит сотрудничает с модельным агентством The Lions, с которым работают Сара Сампайо (26), Ирина Шейк (32), Кейт Аптон (25), Тони Гаррн (25) и Верушка (78).
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На «Коачелле» Микельсон и Бруклин не отходили друг от друга, вместе танцевали и прогуливались за мороженым.
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А вот Хлоя на «Коачелле» не появилась: она улетела в Пекин на Международный кинофестиваль вместе с братом Тревором.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-bruklina-bekhema-novaya-podruzhka/