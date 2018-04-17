У Бруклина Бекхэма новая подружка!

После расставания с Хлоей Морец (21) Бруклин Бекхэм (19) постоянно тусуется в обществе моделей. На прошлой неделе его застали за поцелуями с Лекси Вуд (20).

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На «Коачелле» Микельсон и Бруклин не отходили друг от друга, вместе танцевали и прогуливались за мороженым.

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А вот Хлоя на «Коачелле» не появилась: она улетела в Пекин на Международный кинофестиваль вместе с братом Тревором.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-bruklina-bekhema-novaya-podruzhka/