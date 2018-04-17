Mash: сын экс-главы правительства Дагестана подозревается в доведении до самоубийства студентки вуза

Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан подозревается в доведении до самоубийства студентки МГИМО . Ранее, по словам очевидцев, очевидцев, девушка получила травмы, сообщает Mash.

Спустя время в круг подозреваемых попал 22-летний Муртузали Меджидов, сын бывшего председателя правительства Дагестана. По новым показаниям, именно он последним общался с девушкой. После разговора с ним девушка, якобы, решила свести счеты с жизнью. Они уточнили, что студентка была влюблена в Муртузали, но не получала в ответ взаимности.