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Mash: сын экс-главы правительства Дагестана подозревается в доведении до самоубийства студентки вуза
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Mash: сын экс-главы правительства Дагестана подозревается в доведении до самоубийства студентки вуза 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан подозревается в доведении до самоубийства студентки МГИМО. Ранее, по словам очевидцев, очевидцев, девушка получила травмы, сообщает Mash.
Спустя время в круг подозреваемых попал 22-летний Муртузали Меджидов, сын бывшего председателя правительства Дагестана. По новым показаниям, именно он последним общался с девушкой. После разговора с ним девушка, якобы, решила свести счеты с жизнью. Они уточнили, что студентка была влюблена в Муртузали, но не получала в ответ взаимности.
«ФедералПресс» напоминает, что тем временем дело куратора «Синего кита» вернули в Еткульский райсуд.
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