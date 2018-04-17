Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи

Житель Ирландии заявил своей жене, что выставит ей счет за размещение тещи у них дома и подал на нее в суд. Об этом сообщило издание Irish Times.

В суде по семейным делам он заявил, что 78-летняя теща «нарушила границы приличия» когда гостила у них дома. Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся. «Для меня это было уже перебором», — отметил он.

К тому же, ирландец добавил, что готовил для тещи завтрак, обед и ужин, а также делал для нее ее любимый бисквит с хересом. По его словам, с ним она каждый раз пила рюмку хереса. Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.

Он добавил, что присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.

Теща прожила с парой несколько месяцев: она приехала к ним в прошлом июне и находилась там до недавнего времени. Ирландец отметил, что если бы она приезжала три или четыре раза в год и жила бы по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.

Жена попыталась выдвинуть против него обвинения в насилии, на что ирландец ответил, что «это чепуха». Он добавил, что делал жене и ее теще дорогие подарки и заботился о них, но они «абсолютно испорченные женщины». Судья также отклонила обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств и добавила, что жена просто переживает из-за ссоры с супругом.