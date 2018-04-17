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Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи
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Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Ирландии заявил своей жене, что выставит ей счет за размещение тещи у них дома и подал на нее в суд. Об этом сообщило издание Irish Times.
В суде по семейным делам он заявил, что 78-летняя теща «нарушила границы приличия» когда гостила у них дома. Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся. «Для меня это было уже перебором», — отметил он.
К тому же, ирландец добавил, что готовил для тещи завтрак, обед и ужин, а также делал для нее ее любимый бисквит с хересом. По его словам, с ним она каждый раз пила рюмку хереса. Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.
Он добавил, что присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.
Теща прожила с парой несколько месяцев: она приехала к ним в прошлом июне и находилась там до недавнего времени. Ирландец отметил, что если бы она приезжала три или четыре раза в год и жила бы по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.
Жена попыталась выдвинуть против него обвинения в насилии, на что ирландец ответил, что «это чепуха». Он добавил, что делал жене и ее теще дорогие подарки и заботился о них, но они «абсолютно испорченные женщины». Судья также отклонила обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств и добавила, что жена просто переживает из-за ссоры с супругом.
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