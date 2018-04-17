Ещё
Жителям Москвы в сезон аллергии советуют меньше гулять и отказаться от защитных масок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителям Москвы в сезон аллергии советуют меньше гулять и отказаться от защитных масок 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Столичные аллергологи предупредили москвичей о начале сезона весенней аллергии на цветение кустарников и деревьев. В этот период рекомендуется отказаться от использования медицинских масок, так как на них оседает пыльца, и не гулять в парках и скверах, сообщил во вторник ТАСС главный внештатный аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.
"В Москве начался сезон аллергии (поллиноза), появились первые пациенты. Главные симптомы заболевания — насморк, чихание, кашель, затрудненное дыхание. Заболевание в значительной степени снижает качество жизни, работоспособность, препятствует концентрации внимания — эти проявления могут приводить к опасным ситуациям на дороге, в быту. Поэтому грамотные обследования для выявления аллергенов, наблюдение специалиста и профилактика — это три необходимых условия сохранения здоровья", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Москве много парков, скверов, бульваров, но аллергикам лучше избегать прогулок в зеленых зонах. «Основным источником аллергенов является пыльца цветущих деревьев, кустарников, злаковых. Сильнейшие аллергены — береза, ольха, орешник. Сезон поллиноза, связанный с пыльцой деревьев, обычно длится около двух месяцев», — добавил Пампура.
Аллерголог-иммунолог отмечает, что своевременное обращение к специалистам поможет отличить аллергию от сходных по симптомам гриппа или ОРВИ и провести правильное лечение. «Пройдя обследование и получив консультации специалистов, вы сможете начать курс профилактических и лечебных мер, которые помогут справиться с недугом и улучшат качество вашей жизни», — сказал Пампура.
Он посоветовал горожанам в период поллиноза исключить прямой контакт с пыльцой растений — закрывать окна, особенно при сильном ветре, меньше бывать на улице. Глаза лучше защищать от возможного попадания пыльцы солнезащитными очками. «Влажная уборка должна стать ежедневным правилом, на время обострения лучше отказаться от пуховых подушек и одеял, убрать книги в закрытые шкафы, тщательно вычистить или снять толстые шторы. Не стоит пользоваться на улице медицинскими масками, они только ухудшат состояние, так как пыльца оседает на них», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Архангельский завод начал выпуск подсластителя из беломорской ламинарии Обновленный фасад картинной галереи Александра Шилова открыли в Москве Что делать аллергикам весной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подделывают яйца19
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги80
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню5
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст3
Чем женская жестокость отличается от мужской13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение