Жителям Москвы в сезон аллергии советуют меньше гулять и отказаться от защитных масок

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Столичные аллергологи предупредили москвичей о начале сезона весенней аллергии на цветение кустарников и деревьев. В этот период рекомендуется отказаться от использования медицинских масок, так как на них оседает пыльца, и не гулять в парках и скверах, сообщил во вторник ТАСС главный внештатный аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

"В Москве начался сезон аллергии (поллиноза), появились первые пациенты. Главные симптомы заболевания — насморк, чихание, кашель, затрудненное дыхание. Заболевание в значительной степени снижает качество жизни, работоспособность, препятствует концентрации внимания — эти проявления могут приводить к опасным ситуациям на дороге, в быту. Поэтому грамотные обследования для выявления аллергенов, наблюдение специалиста и профилактика — это три необходимых условия сохранения здоровья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве много парков, скверов, бульваров, но аллергикам лучше избегать прогулок в зеленых зонах. «Основным источником аллергенов является пыльца цветущих деревьев, кустарников, злаковых. Сильнейшие аллергены — береза, ольха, орешник. Сезон поллиноза, связанный с пыльцой деревьев, обычно длится около двух месяцев», — добавил Пампура.

Аллерголог-иммунолог отмечает, что своевременное обращение к специалистам поможет отличить аллергию от сходных по симптомам гриппа или ОРВИ и провести правильное лечение. «Пройдя обследование и получив консультации специалистов, вы сможете начать курс профилактических и лечебных мер, которые помогут справиться с недугом и улучшат качество вашей жизни», — сказал Пампура.

Он посоветовал горожанам в период поллиноза исключить прямой контакт с пыльцой растений — закрывать окна, особенно при сильном ветре, меньше бывать на улице. Глаза лучше защищать от возможного попадания пыльцы солнезащитными очками. «Влажная уборка должна стать ежедневным правилом, на время обострения лучше отказаться от пуховых подушек и одеял, убрать книги в закрытые шкафы, тщательно вычистить или снять толстые шторы. Не стоит пользоваться на улице медицинскими масками, они только ухудшат состояние, так как пыльца оседает на них», — сказал собеседник агентства.