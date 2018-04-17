В СВАО вернулись чибисы после зимовки на берегах Средиземноморья

Основатель музея соколиной охоты в Северном Константин Соколов рассказал, что в СВАО вернулись после зимовки чибисы. Холодную пору птицы пережили в теплых краях — на берегах Средиземноморья. Прилетев, птицы облюбовали заказник «Долгие пруды», расположившийся в Северном районе.

Узнать чибиса, жители СВАО смогут по крупным размерам и длинному хохолку на голове. Самцы чибисов в данную пору года отливают зеленовато-металлическим оттенком. Этот окрас характерен для чибисов в брачный период, который проходит сейчас у птиц.

— Чибисы предпочитают селиться колониями, — сообщил Соколов.

Он добавил, что данный вид птиц горой стоит друг за друга. Они не только живут вместе, но и вместе защищают колонию от врагов.