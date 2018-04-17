Как выбрать кухонную мойку: полезные советы и обзор современных моделей

Двухчашевая интегрированная (под столешницу) модель Blanco Subline 400-U, материал Silgranit Pura Dur (28 690 руб.). Фото: Blanco

Выбор кухонной мойки при более внимательном рассмотрении оказывается не таким уж простым делом. Чтобы данная модель идеально вписалась в интерьер и отвечала именно вашим запросам, стоит подробно рассмотреть несколько важных нюансов, в том числе и таких, как материал и тип установки.

Сколько моек на кухне можно установить

Мойка может состоять из одной, двух, трёх и больше чаш. Пожалуй, самая востребованная — двухчашевая. Дополнительный (чаще небольшой) отсек удобен для мытья овощей, фруктов, зелени, размораживания продуктов, а также мытья посуды.

Модель для монтажа под столешницу Kubus KBK 160, Fraceram, цвет белый (47 300 руб.). Фото: Franke

Немаловажный аспект — глубина чаши. Не стремитесь покупать очень глубокую мойку. В наклонном положении спина будет быстро уставать. В то же время слишком мелкая чаша вмещает мало посуды, а на стенах вокруг неизбежны брызги. Согласно мнению экспертов, оптимальной глубиной считается 16–18 см.

Формы чаш весьма разнообразны. Самые популярные — модели с прямоугольными и круглыми чашами. Есть мнение, что при равном объёме круглые мойки часто оказываются более вместительными, чем мойки другой формы.

Врезная модель Master 2 m-x 5278-L (нержавеющая сталь) с перфорированной накладной доской (19 850 руб.). Фото: Zorg

5 показателей идеальной мойки

Вместительность — чем больше семья, тем габаритнее должна быть мойка.

Стойкость к влиянию высоких температур, случайным ударам и воздействию бытовой химии.

Наличие крыла и второго отсека, повышающих функциональность мойки.

Стилевое соответствие мойки кухонному гарнитуру и дизайну кухни.

Правильно подобранный смеситель. Это касается не только стилевой направленности и цветового решения, но и высоты смесителя, наличия выдвижной лейки, а также места его монтажа.

Одночашевая мойка из нержаве­ющей стали Box BXX 210-54 TL, монтаж сверху/вровень со столешницей (51 200 руб.). Фото: Franke

Функциональное дополнение

Крылья мойки — дополнительное рабочее пространство — могут быть использованы для любых целей: нарезки, сушки и размораживания продуктов, размещения мокрой посуды и моечных принадлежностей. В конструкции крыльев предусмот­рены желобки, по которым вода направляется в сливное отверстие чаши мойки.

Размеры мойки не всегда являются решающим аргументом. Даже компактная мойка и продуманность основных параметров плюс правильно подобранный смеситель и практичные дополнения помогут создать удобное рабочее место.

Элегантная комбинация смесителя и мойки, рычаг управления водой размещён на передней поверхности окантовки мойки, что облегчает управление. Фото: hansgrohe

Мойка из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — традиционный материал в производстве кухонного оборудования. Мойки из нержавейки практичны и функциональны. Качественной считается сталь, в составе которой 18% хрома и 8–10% никеля (маркировка 18/10). Именно такое соотношение делает изделие не боящимся коррозии, стойким к ударам и перепадам температуры. Ещё один нюанс, на который советуем обратить внимание, — марка стали. Более дорогие и качественные мойки сделаны из стали марки AISI304 (или 08Х18Н10). Недорогие модели часто изготовлены из AISI204 — сталь этой марки податливее в обработке, но в ней меньше хрома и практически нет никеля. Поэтому такие раковины не столь прочны и эстетичны, как топовые модели. Информацию о марке стали приобретаемой мойки можно получить в сертификате соответствия. Проверить качество стали в магазине можно с помощью магнита. Он должен свободно скользить, а не приставать к поверхности.

Нержавеющая сталь — традиционно кухонный материал: мойку из стали можно комбинировать с обстановкой любого стиля и любой цветовой гаммы, сочетать с бытовой техникой.

вухчашевая интегрированная (под столешницу) модель из полиро­ванной нержа­веющей стали Вlanco Supra 340-U (18 500 руб.). Фото: Blanco

Толщина стенок варьируется от 0,4 до 1,2 мм: чем толще, тем мойка долговечнее и дороже. По способу производства мойки из нержавеющей стали подразделяются на сварные и штампованные. Какие лучше? Штампованные бесшовные выдавливают из цельного стального листа. Производить их проще, поэтому недорогие мойки часто изготавливают именно этим способом. Тонкостенные штампованные мойки шумные, чаще компактные, а значит, не всегда удобные. Особенно если приходится мыть в них большие кастрюли или противни.

Одночашевая интегрированная модель Ohio Medium Lux (нержавеющая сталь под бронзу) в тандеме со смесителем в том же цвете (25 тыс. руб.). Фото: Reginox

Сварные мойки стоят дороже в среднем на 10–15%, но в качестве и удобстве превосходят штампованные. Они более толстые, прочные и тихие. Стенки и основание чаши изготавливают по отдельности и приваривают друг к другу. Подобрать среди сварных моек идеально подходящую по глубине, форме и габаритам модель проще. Уязвимое место — качество обработки швов. Поэтому выбирайте продукцию известных производителей, они дополнительно наносят на поверхность мойки защитное покрытие, на котором жидкость собирается в капли.

Цветным разнообразием стальные мойки не отличаются, но могут быть гладкими полированными или матовыми, фактурными. Основное различие между ними — не только визуальный эффект, но и чувствительность к появлению царапин. На полированной заметны любые царапины и следы от капель. Мойка с фактурной поверхностью не боится разводов и мелких царапин, но ухаживать за ней сложнее. Специалисты советуют вытирать поверхность чаши насухо после каждого использования.

Производители и цены

Мойки из нержавеющей стали производят Blanco, Franke, Teka, Alveus, Reginox, GranFest, Florentina, Shock, Hansgrohe, Kraus и др.

Стоимость их варьируется в диапазоне 1500–100 000 руб. Разброс цен большой. Всё зависит от качества стали, конструктивных особенностей изделия, способа монтажа и бренда.

Модель АКISAME 65 с кры­лом, повыша­ет функциональность моечной зоны, 65 × 50 × 20 см (29 тыс. руб.). Фото: Omoikiri

Мойки из нержавеющей стали

Преимущества

Недостатки

Ударопрочность.

Низкий уровень шумопоглощения, особенно у тонкостенных изделий (необходим мягкий звукопоглотитель под днищем чаши).

Разнообразие форм и размеров.

Неустойчивость к царапинам.

Вписываются в любой интерьер.

Цветовое однообразие.

Гармонично смотрятся в тандеме с бытовой техникой.

Быстрое загрязнение поверхности, требующее постоянного ухода.

Экологически безопасны.

Стойки к высоким температурам и термическим ударам.

Большой диапазон цен.

Модель из поли­рованной стали Ве 390 (5560 руб.). Фото: Teka

Интегрированная (под столешницу) модель (под латунь) UM 34 OT (21 390 руб.). Фото: Smeg

Эргономичная двухчашевая модель из поли­рованной стали, интегрированная заподлицо со столешницей. Фото: Alveus

Мойки из нержавеющей стали

Название модели

Tipo 45S Compact

KBU24

RXZR-510/205 Centinoх СEX 210-50 Stylux 60 Be 40.40.20 plus

Производитель

Blanco Kraus

Kraus

Franke

Alveus

Размеры (Г × Ш × Д), см 17 × 78 × 78 22,8 (19) × 52,7 × 81,2 20,5 × 51 55,5 × 41 × 20 20 × 51 × 86 20 × 40,6 × 40,6 Тип монтажа

Врезная

Врезная

Врезная

Сверху/вровень со столешницей

Интегрированная сверху

Подстольная

Цена, руб.

36 400 124 400 104 400 Мойка из искусственного камня

Мойки из искусственного камня составляют серьёзную конкуренцию аналогам из нержавеющей стали. Они отличаются прекрасными эксплуатационными показателями, эстетичны, приятны на ощупь, неприхотливы в уходе, обладают хорошим шумопоглощением. Искусственный камень — композитный материал, состоящий из наполнителя и связующего полимера. Наполнителем служат природные минералы, а для соединения используются полимерные смолы в соотношении 80% натурального камня и 20% полимерных связующих. Помимо этого, в массу вводятся красители и пигменты. Недорогие мойки иногда покрывают гелькоутом, делающим поверхность гладкой, лишённой пор. Такое покрытие позволяет надолго сохранить внешний вид. Современные технологии литья, используемые при изготовлении моек, позволяют получать огромное количество различных вариаций цветов, оттенков и текстур. Дизайн моек из искусственного камня многообразен. Ведь это литьевое изделие, а значит, ему может быть придана любая форма. В целом модельный ряд моек из композита шире, чем из нержавейки. За ними легко ухаживать, они не боятся бытовой химии. Низкая пористость поверхности не позволяет мойке впитывать в себя грязь и жир — всё это легко удаляется мыльной водой и губкой.

Подстольные интегрированные мойки сочетаются только со столешницами, изготовленными из влагостойких материалов, какими являются, например, натуральный или искусственный камень, стекло, вулканическая лава и др.

Интегрированная (под столешницу) модель Dalago 45, 51 × 6,5 × 19 см (13 400 руб.). Фото: Blanco

Производители и цены

Мойки из композитных материалов производят Blanco, Alveus, Zorg, Schock, Franke, Longran, Poligran, Omoikiri, Granfest и др. Цена мойки стартует от 4–5 тыс. руб.

Композиты (в данном случае искусственный гранит Lonstone) позволяют изготовить мойку любых габаритов и цвета. Фото: Longran

Мойки из искусственного камня

Преимущества

Недостатки

Устойчивость к воздействию химических веществ.

Горячая посуда, только что снятая с огня, может оставить заметный след на мойке.

Стойкость к перепадам температуры.

Если уронить на мойку что-то действительно тяжёлое, может появиться трещина или скол. Однако это случается крайне редко и зависит в том числе от качества мойки.

Гигиеническая безопасность.

Следы от кофе, вина, ягодных соков и прочих красящих веществ необходимо сразу же смыть.

Ударопрочность.

Большая масса.

Хорошее звукопоглощение.

Высокие эстетические свойства.

Богатая цветовая палитра, разно­образие фактур.

Способность имитировать природные материалы — от камня до древесины.

Разнообразие форм.

Подлежат реставрации (при небольших сколах и царапинах можно зашлифовать и отполировать повреждённое место).

Лёгкий уход.

Большой разброс цен.

Blanco ZENAR 45 S-F, SILGRANIT PuraDur для монтажа в один уровень с топом (31 900 руб.). Фото: Blanco

Практический совет

Свойства композитной мойки во многом зависят от процентного соотношения наполнителя и связующего элемента. Чем выше в составе содержание каменной крошки, тем меньше полимерной основы, и, соответственно, поверхность становится более устойчивой к истиранию и царапинам. Вместе с тем понижается ударопрочность. В изделиях, где преобладает связующий элемент, отмечается высокая стойкость к ударам и низкая — к царапинам, избавиться от которых можно только полированием. Мойки с преобладанием полимерных связущих отличает и более низкая термостойкость. Поэтому универсального совета нет. Если вы не пользуетесь тяжёлой посудой, выбирайте модель с высоким содержанием каменной крошки.

Мойка из инновационного полимерного материала Franke Tectonite Sirius SID 611-78, размер 78 × 43,5 см (10 500 руб.). Фото: Franke

Мойки из композитных материалов

Модель

Dalago 45 Amelia

Mercury M 01 VGR-012 Lexa 9 E Производитель

Blanco

Mercury

Virgo

Poligran

Blanco

Размеры (Г × Ш × Д), см 19 × 35 × 39,5 18/13,3 × 50 × 78 18 × 38 19 × 49,5 × 77 20 × 50 × 85 190/130 × 51 × 107 Тип мойки

Врезная

Врезная

Врезная

Врезная

Врезная

Сверху/под столешницу

Цена, руб.

10 612 10 500 23 621 Керамическая мойка

Керамические мойки из фаянса и фарфора особенно органично дополняют классические или кантри-интерьеры. Возможны варианты с декоративной рос­писью. Изделия из керамики не боятся бытовой химии, царапин, сильных перепадов температуры, необременительны в уходе. К числу недостатков керамических моек можно отнести их сравнительно высокую стоимость, большую массу, усложняющую монтаж и доставку, а также хрупкость и чувствительность к сильным ударам. Однако модели, толщина стенок которых достигает 2 см, достаточно ударостойки. Альтернативный вариант керамических моек — модели из керамогранита — керамики с добавлением гранитной крошки. Последняя придаёт мойкам такое важное качество, как стойкость к механическим воздействиям.

Интегрированная мойка Kubus KBK 110-50, монтаж под столешницу, материал Fraceram, 54 × 44 × 18,5 см, с коври­ком Rollmat (54 900 руб.). Фото: Franke

Технология производства изделий из керамогранита довольно сложна, что отражается на цене.

Производители и цены

Мойки из керамики предлагают Blanco, Franke, Poligran и др. Средняя цена — 39–50 тыс. руб.

Угловая модель, выполненная из керамики. Фото: Villeroy & Boch

Керамические мойки

Преимущества

Недостатки

Экологически чистый материал, который изготавливается из натуральных компонентов.

Большая масса.

Эстетичность.

Боится ударов.

Бесшумность.

Высокая цена.

Лёгкий уход.

Врезная модель Liscio 1.0 с двумя чашами и крылом (42 207 руб.). Фото: Longran

Производители настоятельно не рекомендуют проводить установку интегрированной мойки самостоятельно. Малейшее несоответствие кромки столешницы необходимым характеристикам, недостаточная герметизация могут впоследствии стать причиной скапливания жидкости в местах зазора. К тому же есть риск при вырезании отверстия непоправимо испортить дорогую столешницу.

Тестирование мойки из керамики на выносливость убедительно демонстрирует её свойства. Фото: Blanco

Как устанавливать мойку

Мойку нельзя рассматривать вне тандема со столешницей, в которую она вписана, её материалом. Поэтому один из критериев выбора мойки — способ монтажа в столешницу. От этого зависят конструктивные, эстетические и гигиенические характеристики модели, а также комфорт всей моечной зоны. По виду установки различают следующие типы моек: накладные, врезные, интегрированные — сверху или под столешницу (топ).

Двухчашевая (интегрированная) мойка из кера­мики Blanco Subline 350/150 в элегантном тандеме со смесителем. Фото: Blanco

Накладная мойка

Прежде мойки накладного типа использовали для недорогих кухонных гарнитуров, составленных из отдельных тумб и не объединённых общей столешницей. Они просты в установке, по сути, их накладывают поверх тумбы как своеобразную крышку. К числу недостатков относится возможность попадания остатков пищи и воды в зазор между мойкой и тумбой (при плохой изоляции швов). В эпоху встраиваемых кухонь накладные мойки применяют нечасто. Сегодня накладные мойки (модули) находят применение в кухнях в ретростиле. Как правило, это дорогие модели.

Врезная мойка

Наиболее распространённый тип моек. При их установке не требуется проводить идеальный вырез в столешнице, монтаж также не представляет особой сложности. Мойка вставляется чашей в вырез, сделанный в рабочей поверхности. При этом её края (кант) опираются на столешницу, закрывая вырез.

Под фланец врезной мойки устанавливается уплотнение, которое предотвращает протечки воды внутрь кухонного шкафа. Однако, чтобы между мойкой и столешницей не просачивалась вода, стык уплотняют герметиком. В тренде врезные мойки с тонкими плоскими кантами, практически вровень со столешницей.

Белоснежная, со ступенчатым дном, прямо­угольная врезная мойка из керамики Caterine эффектно вписывается в голубой топ, 55,5 × 50 × 30 см (11 021 руб.). Фото: Rac Ceramics

Интегрированная мойка

Задача объединить мойку и столешницу, выполненные из разных материалов, в практически бесшовное целое — высший пилотаж монтажа.

Условие качественной установки интегрированной мойки — идеальная геометрия выреза в столешнице и ровный гладкий край канта чаши, очень тонкого, толщиной в 1 мм.

Интегрированная мойка облегчает процесс уборки столешницы. Фото: Blanco

Если врезные мойки не требуют высокоточной обработки края столешницы, который впоследствии перекрывается и становится невидимым, то для интегрированной заподлицо с рабочей поверхностью мойкой безупречно ровный край — главное условие. Данный вид моек, составляющих единое целое со столешницей, является наиболее дорогостоящим. Такой тип установки хорошо будет смотреться, например, со столешницей из натурального камня, а вот о бюджетной ДСП и речи быть не может. Благодаря технологии, при которой мойку и топ делают из одного композита, появилась возможность «впаивать» чашу без стыков. Это один из лучших способов интегрирования мойки в столешницу.

Подстольная интегрированная мойка

Использование подстольных моек возможно только в сочетании со столешницами, выполненными из влагостойких материалов. К ним относятся, например, натуральный и искусственный камень, твёрдые породы дерева со специальной обработкой, стекло, вулканическая лава. В зависимости от толщины столешницы, чаши мойки могут быть утоплены на любом расстоянии по отношению к поверхности топа. Непременное условие качественной установки — идеальная геометрия выреза в топе.

Способы монтажа мойки в столешницу

Три распространённых варианта монтажа мойки: врезная мойка вставляется в подготовленный вырез, при этом кант мойки закрывает вырез (а); интегрированная заподлицо с топом мойка (монтаж сверху) (б); мойка подстольная интегрированная монтируется снизу на любом расстоянии (выше-ниже) и притягивается к топу, образуя с его срезом единую гладкую поверхность, срез при этом выглядит как декоративный элемент